Il Comune di Vigonza e il Museo di Geografia dell’Università di Padova organizzano la prima Caccia aL tesoro in bicicletta lungo le Terre della Tergola

Domenica 9 giugno dalle 9 alle 13.

Scarica la locandina della caccia al tesoro

Un gioco a squadre che vi svelerà i segreti del fiume e farà ri-scoprire il piacere dell’avventura!

I partecipanti dovranno presentarsi in bicicletta e riceveranno un ricevitore GPS e una mappa con la descrizione dei punti più interessanti del percorso.

Ogni squadra adotterà la propria strategia.

Chi si aggiudicherà i premi in palio?

La partecipazione è gratuita e rivolta ad adulti, ragazzi e bambini. Tutti i percorsi proposti sono ciclabili.

Iscrivi la tua squadra (max 10 persone) entro il 3 giugno 2019.

L’evento comincerà e si concluderà presso le barchesse del Castello dei da Peraga, in Via Arrigoni 1 a Vigonza.

Il parco è raggiungibile in bici dalle stazioni ferroviarie di Vigonza-Pianiga e Busa di Vigonza.

Info e prenotazioni:

museo.geografia@unipd.it

tel. 0498274276

www.musei.unipd.it/it/museo-geografia-terre-tergola

www.comune.vigonza.pd.it