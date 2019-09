Tutta la magia del calcio: la Polisportiva Pallalpiede conquista il Future Vintage Festival

«Tutti assieme avete creato una bellissima storia». Da raccontare, ancora una volta: è toccato alla Polisportiva Pallalpiede aprire virtualmente la decima edizione del "Future Vintage Festival" al centro culturale San Gaetano di via Altinate a Padova.

Polisportiva Pallalpiede

La "bellissima storia" riguarda la squadra di calcio composta da persone rinchiuse nel Due Palazzi di Padova e che milita in Terza Categoria giocando tutte le partite del campionato ovviamente in carcere. Una particolarità che la porta a essere considerata "fuori classifica" - ovvero senza possibilità di salire di categoria - seppur regolarmente iscritta a un campionato Figc (unico caso a livello nazionale), ma non per questo non vincente dato che oltre a conquistare quattro Coppe Disciplina come squadra più corretta ha anche trionfato sul campo nella scorsa stagione.

L'evento

Andava dunque celebrata a dovere. E così è stato: ospite d'onore dell'evento - tenutosi nella tarda mattinata di giovedì 12 settembre - è stato Paolo Condò, celebre giornalista di Sky e de "La Gazzetta dello Sport" nonché autore del libro "La storia del calcio in 50 ritratti". Ma soprattutto amico della Polisportiva Pallalpiede, tanto da dichiarare davanti a una folta platea: «Qualche anno fa ho avuto la fortuna di assistere a un loro allenamento e in quell'occasione mi hanno trasmesso un tale entusiasmo da chiedere ai responsabili del progetto se davvero erano detenuti. Io sono un loro fan, ed è splendido per me poter raccontare una storia così bella». Un pensiero condiviso da tutti i presenti, a partire dall'assessore allo sport Diego Bonavina e dal vicesindaco Arturo Lorenzoni fino ad arrivare al direttore del carcere Claudio Mazzeo, passando per Daniele Boscolo Meneguolo, presidente del Calcio Padova.

Le nuove maglie

La grande festa si è conclusa col momento più atteso, ovvero la consegna delle nuove maglie da gioco marchiate Kappa e con sponsor principale Superfly Lab, agenzia di comunicazione ideatrice e organizzatrice del "Future Vintage Festival". Forza Polisportiva Pallalpiede!