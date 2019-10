12 racconti per 366 giorni di felicità: nasce il "Calendario dei Bambini" per la Fondazione Città della Speranza

Dodici racconti per 366 giorni di felicità. E il più ampio obiettivo di far star bene i bambini sostenendo la ricerca: nasce così “Il Calendario dei Bambini 2020”, l’iniziativa voluta dal Generale dei Carabinieri in pensione, Carmine Adinolfi, già Comandante Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto", per aiutare Fondazione Città della Speranza.

12 storielle illustrate

Dopo i racconti brevi contenuti nel volumetto “Never lose Hope”, edito nel 2018 con la medesima finalità, Adinolfi è tornato a scrivere 12 brevi storielle illustrate da Antonio Mariella, App. sc.Q.S. dei Carabinieri della Puglia. L’opera, che gode del patrocinio morale dell’Arma dei Carabinieri, sarà presentata in anteprima a Padova e provincia. Due gli incontri in programma venerdì 25 ottobre: alle ore 10.30 da Grafiche Peruzzo a Mestrino e alle ore 16.30 in Sala San Luca presso l’Abbazia di Santa Giustina a Padova. L’ingresso è libero. A Mestrino interverranno: Franco Masello e Stefania Fochesato, rispettivamente fondatore e referente per il fundraising di Città della Speranza, la ricercatrice Lara Mussolin dell’Istituto di Ricerca Pediatrica, Alberto Peruzzo, titolare di Peruzzo Industrie Grafiche, e Carmine Adinolfi. A Padova, invece, Fochesato, Mussolin e Adinolfi saranno affiancati da Stefano Galvanin, presidente della Fondazione, e da don Marco Cagol, vicario episcopale per i rapporti con le istituzioni e il territorio, che terrà le conclusioni. Altre presentazioni sono in programma a novembre e dicembre a Napoli, Roma e Cagliari.

Come acquistarlo

“Il Calendario del Bambini 2020” è realizzato grazie al sostegno di: Fondazione Alberto Peruzzo, Soc. Agricola San Giovanni srl, Impresa 2000 srl, Viaggiare – Frattin Auto. È possibile prenotare la propria copia, proposta a 3,50 euro, cliccando su questo link.