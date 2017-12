Mamme modelle per un giorno: 12 scatti per aiutare l'associazione Arianne Onlus

Le 12 premiate del Concorso Miss Mamma Italiana, kermesse nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, saranno le protagoniste di uno shooting fotografico all’Hotel Excelsior di Abano Terme, in programma sabato. La città del benessere e della bellezza si prepara ad ospitare le mamme che hanno già fatto il giro dell’Italia e con la loro spontaneità e simpatia hanno conquistato il pubblico e ora si apprestano a presentare il calendario per il quale hanno posato.

PREMIATA UNA MAMMA PADOVANA.

Dopo aver superato le selezioni regionali per arrivare tra le 18 finaliste in gara per il rush finale quest'anno è stata incoronata Giorgia Granata 33 anni, educatrice alimentare di Aiello del Friuli, mamma di Sebastjan e Jeremy, di 4 e 1 anno. Premiata anche una padovana, Laura Brocadello, mamma di Arzergrande. Tra le fasce consegnate quella di Miss Mamma Dolcezza, Miss Mamma Sorriso e Miss Mamma Eleganza. 12 Fasce per altrettanti scatti.

SOLIDARIETÀ.

Bellezza ma anche solidarietà perchè Miss Mamma Italiana sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane, in età fertile. A pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Miss Mamma Italiana vuole omaggiare il coraggio e la forza di queste donne che quotidianamente si dedicano alla famiglia, alla casa e al lavoro, in un contesto, come quello delle Terme, per ricordare a tutte loro di sapersi prendere cura sempre anche di sè. Una vetrina diversa per le mamme e le loro famiglie ma anche l’occasione per tirare fuori un lato inedito e accattivante. Il concorso prevede anche la fascia “Gold” per le mamme tra i 46 e i 55 anni.

SELEZIONI.

Intanto proseguono le selezioni per Miss Mamma Italiana 2018: il 5 Settembre a Legnaro si è tenuta la prima mance padovana. Sul podio è salita Maia Bitca, 34 anni, mamma di Alessandra e Marilena, di 6 e 3 anni. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, fare sport e cimentarsi in prove coinvolgendo il marito o i figli.