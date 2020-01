La più bella dello Stivale: Emanuela Bonamin protagonista del calendario "Miss Mamma Italiana"

All’Hotel Estense di Gatteo Mare - Riviera Romagnola si è svolta la presentazione ufficiale - organizzata dalla Te.Ma Spettacoli - del calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana”. E la protagonista principale (con tanto di foto in copertina) non poteva che essere Emanuela Bonamin, 42enne di Onara di Tombolo vincitrice assoluta dell'edizione 2019.

Emanuela Bonamin

Manager e mamma di Vittoria e Gianmaria (di 11 e 8 anni), Emanuela Bonamin è stata scelta anche per il mese di giugno con una foto che la ritrae in costume ai bordi di una spiaggia. Le foto del calendario sono state realizzate da Gloria Teti, mentre il look delle mamme è stato curato da professionisti che da anni lavorano nel mondo dello spettacolo, sotto la supervisione di Roberto Foschi, il consulente di immagine di “Miss Mamma Italiana”: nello specifico, le acconciature delle mamme protagoniste del calendario sono state realizzate da Maurizio Vitali, Gianroberto Violini, Valerio Collini, Rosanna Maroni, Claretta Aloisi, Marco Dimitrov, Marieta Bequiri, Angelo Zoboli e Gianluca Mazzotti, mentre il make up è stato realizzato da Claudio Graziani, Claudia Righini, Raffaella Tabanelli, Susi Cafiero, Susi El Garras, Francesca Monti e Dalila Maroni. Il calendario è scaricabile a questo link.