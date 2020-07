Cambiscena a Padova: tutti gli spettacoli di improvvisazione teatrale per l’estate 2020

Dopo quattro lunghi mesi di attesa “forzata” ritornano in città e in provincia di Padova gli spettacoli di Improvvisazione Teatrale dell’Associazione Culturale CambiScena per animare e popolare in sicurezza l’estate padovana 2020.

Il primo spettacolo

Il primo spettacolo proposto dalla Compagnia CambiScena sarà un format pensato e dedicato al periodo appena trascorso che parla di stanze, come quelle in cui abbiamo vissuto negli ultimi tempi e di distanze, che ancora dobbiamo mantenere, ma che non ci vietano di sentirci comunque vicini attraverso il teatro. Il nuovo prodotto della compagnia si terrà in doppia replica venerdì 10 e sabato 11 luglio presso Barco Teatro a Padova, realtà alla quale CambiScena è molto legata.

Dettgli

La collaborazione e l’amicizia con Barabao Teatro, Venice Vocal Jam, The Studio, Hèlikos e CambiScena, nata e rafforzata durante il lockdown, ha dato vita a due progetti di teatro e musica (e improvvisazione) trasversali ed eterogenei come l’Atipico festival che si terrà domenica 19 luglio presso Villa Roberti a Brugine e proporrà due momenti di performance: pomeridiano per bambini e famiglie e serale per adulti, e l’Atipica serata organizzata per domenica 26 luglio in serale proponendo spettacoli per bambini e famiglie presso il Casone Azzurro ad Arzergrande.

Altri spettacoli

Ancora spettacoli di Improvvisazione Teatrale portati in scena dalla Compagnia CambiScena: La Finestra uno spettacolo vario e coinvolgente che si terrà venerdì 24 luglio nel Parco Fronte Barchessa a Limena con il supporto del Comune di Limena e della compagnia Cast e Director’s Cut una sfida tra registi tutta improvvisata che sarà rappresentato al Teatro ai Colli venerdì 31 luglio grazie alla ormai lunga collaborazione con Teatro Fuori Rotta.

Tutto il programma

Venerdì 10 e sabato 11 luglio 2020

inizio spettacolo: ore 21

titolo: DiSTANZE spettacolo di improvvisazione teatrale

presso: BARCO TEATRO - via Orto Botanico, 12 (PD)

organizzazione: CambiScena Improvvisazione Teatrale in collaborazione con Barco Teatro

Domenica 19 luglio 2020

inizio spettacoli: ore 17:30 (per bambini e famiglie) / ore 21 (teatro per adulti)

titolo: ATIPICO FESTIVAL teatro & musica

presso: VILLA ROBERTI - via Roma, 96 - Brugine (PD)

organizzazione: a-TIP (Associazione Temporanea d’Impresa Poetica: Barabao Teatro, Venice Vocal Jam, CambiScena Improvvisazione Teatrale, The Studio, Hèlikos) in collaborazione con Villa Roberti

Venerdì 24 luglio 2020

inizio spettacolo: ore 21

titolo: LA FINESTRA spettacolo di improvvisazione teatrale

presso: PARCO FRONTE BARCHESSA - via Roma, 44 - Limena (PD)

organizzazione: CambiScena Improvvisazione Teatrale in collaborazione con Comune di Limena e Cast

Domenica 26 luglio 2020

inizio spettacoli: ore 21 (per bambini e famiglie)

titolo: SERATA ATIPICA teatro & musica

presso: CASONE AZZURRO – strada S. Marco, 9 - Arzergrande (PD)

organizzazione: a-TIP (Associazione Temporanea d’Impresa Poetica: Barabao Teatro, Venice Vocal Jam, CambiScena Improvvisazione Teatrale, The Studio, Hèlikos) in collaborazione con Comune di Arzergrande e La Corte dei Miracoli

Venerdì 31 luglio 2020

inizio spettacolo: ore 21

titolo: DIRECTOR’S CUT spettacolo di improvvisazione teatrale

presso: TEATRO AI COLLI - via Monte Lozzo, 16 (PD)

organizzazione: CambiScena Improvvisazione Teatrale in collaborazione con Teatro Fuori Rotta

Info

Info: info@cambiscena.it – www.cambiscena.it - +39 349 0683830

