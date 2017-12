Canal, lo youtuber presenta la sua canzone di Natale allo studio mobile di Radio Padova 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Oltre 250mila follower su Facebook, numeri su Instagram da fare invidia a Chiara Ferragli, su Youtube più di otto milioni di visualizzazioni. È il curriculum da influencer di prima fascia a livello nazionale di Nicola Canal, giovane attore di Farra di Soligo diventato un fenomeno a livello italiano nonostante si esprima con un fortissimo accento veneto, parli in continuazione di spritz, prosecco e dell'essere mona in prima o terza persona.

Canal sarà ospite del Sim di Radio Padova, lo studio mobile che proprio in occasione dell'Immacolata trasloca da piazzetta Garzeria a piazza Garibaldi, dove rimarrà fino al giorno di Santo Stefano.



Alle 15 di venerdì 8 dicembre Canal presenterà in esclusiva e in diretta la sua canzone di Natale, partecipando al programma pomeridiano condotto da Giulio Puccini.

Quello di venerdì pomeriggio è solo il primo di una serie di eventi che Radio Padova organizza allo studio mobile; serie che si concluderà a fine dicembre con una puntata speciale del Morning Show animato da Barry Mason e Alberto Gottardo assieme ad un altro youtuber veneto, Nicola Brugiolo, che svilupperanno con la consueta irriverenza il tema del Natale assieme agli ospiti classici del programma: al telefono, o di persona allo studio mobile, interverranno Oliviero Toscani, Mauro Corona e Mario Adinolfi, solo per fare alcuni nomi.