I Capobranco volano a Chicago per registrare il nuovo album con la leggenda Steve Albini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

A due anni dall’uscita de "Il grande zoo", Capobranco - trio indie padovano dall’inconfondibile impronta funk - ha deciso di affidarsi a una leggenda internazionale dell’alternative rock per le registrazioni del terzo album.

Svolta internazionale

Si tratta di Steve Albini, noto per aver lavorato con artisti di fama mondiale come Foo Fighters, Nirvana, Pixies e PJ Harvey: solo alcuni dei nomi nel suo sterminato curriculum. “Il fatto che sia Steve Albini a registrare il nostro prossimo disco è un vero e proprio sogno che si realizza, - racconta Alex, cantante, chitarrista e frontman della band - ci sono momenti in cui ancora fatichiamo a rendercene conto”.

Nuova avventura negli Usa

Le registrazioni nel mese di maggio all’Electrical Audio di Chicago, studio di registrazione gestito dallo stesso Albini. Ad accompagnare la band nell’attuale fase di produzione artistica del disco sono Giacomo Molon e Alessandro Cenedese, cantautore trevigiano e fondatore di Maine Wine Records, che cura il management del gruppo. “Stiamo continuando a lavorare sulle canzoni, a scriverne di nuove e continueremo fino all’ultimo giorno prima della partenza - continua Alex -. Senza snaturarci, stiamo cercando di ampliare il nostro spettro stilistico”.

Il gruppo

Dopo "Il grande zoo", acclamato dalla critica per il groove incisivo e il pungente sarcasmo dei testi, la convinzione della band è che Steve Albini rappresenterà la chiave per il definitivo salto di qualità. Capobranco sono Alex Boscaro (voce, chitarra), Valerio Nalini (basso, voce) ed Enrico Carugno (batteria, voce).

www.capobranco.net

facebook.com/iCapobranco

instagram.com/instacapobranco

www.mainewinerecords.com

Gallery