Prima il "talk show", poi l'accensione dell'albero: doppio evento con Carlo Cracco a Padova

Metti un pomeriggio con Carlo Cracco: il celebre chef sarà l'assoluto protagonista della giornata di sabato 30 novembre a Padova.

Il doppio evento

Carlo Cracco sarà infatti nel primo pomeriggio il fulcro dell'evento "Padova Land of Wine Stars", organizzato nell'esclusiva cornice di Palazzo della Ragione nell'ambito di "Novembre PataVino": una sorta di talk show in cui lo chef si racconterà a 360 gradi tra vino e gastronomia. E a seguire, dalle ore 16.30, Cracco verrà invitato sul Liston di fronte a Palazzo Moroni - Comune di Padova per brindare con i padovani all'accensione dell'Albero di Natale. Il pomeriggio si concluderà poi con un concerto straordinario del gruppo Christmas Soul, guidato dalle voci di Chiara Luppi Music, Stevie Biondi e Luca Brighi.

Come partecipare

L’iniziativa è organizzata da Promex - Azienda Speciale CCIAA di Padova in collaborazione con il Consorzio Vini Colli Euganei (in occasione del 50esimo anniversario delle DOC Colli Euganei), con il patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Padova e la collaborazione di Coldiretti Padova, Cia - Agricoltori Italiani Padova e Confagricoltura Padova. Sponsor dell'evento Unicredit Banca. L'ingresso al talk show sarà completamente gratuito ma solo previa prenotazione (con tanto di coupon per il brindisi natalizio) a questo link.