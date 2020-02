Preparate maschere e coriandoli: torna in centro storico la grande festa di Carnevale

Segnatevi la data: domenica 23 febbraio. Perché sarà festa grande: anche quest'anno il Comune di Padova organizza il Carnevale in città, con una grande parata in Prato della Valle e nelle vie del centro storico.

Il programma

Dalle ore 14.30 sul palco allestito in Prato della Valle (lato Lobo di Santa Giustina) numerosi artisti si alterneranno con i loro spettacoli. Successivamente si svolgerà la sfilata di 10 carri allegorici intorno all'Isola Memmia, con attrazioni per bimbi e famiglie. I partecipanti sfileranno in un colorato carosello con l'obiettivo di aggiudicarsi il premio di “Carnevale Padova - Edizione 2020”. Dalle ore 15, nelle vie e nelle piazze del centro storico, si svolgeranno 4 parate itineranti: balli, sfilate di gruppi musicali in costume d’epoca, trampolieri e tanti altri artisti in maschera. ​Intorno alle ore 17 gli artisti provenienti dalla diverse vie del centro storico confluiranno in un’unica grande parata, per continuare i festeggiamenti verso il Prato della Valle. Nel gran finale, previsto entro le 17.30, verrà premiato da una giuria composta da alcuni esponenti dell’Amministrazione comunale e dai rappresentanti delle Associazioni di categoria il carro più bello e caratteristico. In caso di maltempo la manifestazione viene spostata a domenica 1 marzo.