Preparate maschere e coriandoli: torna in centro storico la grande festa di Carnevale

Segnatevi la data: domenica 3 marzo. Perché sarà festa grande: il Comune di Padova organizza il Carnevale in città, con una grande parata che si snoderà nelle vie del centro storico passando per il Liston per poi arrivare in Prato della Valle.

Il programma

Padova diventa così teatro di un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’allegria per i più piccoli e le loro famiglie. Dalle ore 15.30 Prato della Valle accoglie la grande parata dei carri allegorici: intorno all’Isola Memmia sfilano in successione 10 carri per aggiudicarsi “La Gallina Padovana d’Oro”, l’ambito premio del Carnevale di Padova. Nel pomeriggio numerose vie del centro storico faranno da scenario a parate itineranti di ogni genere: marching dal ritmo brasiliano, sfilate di gruppi musicali in costume d’epoca, trampolieri mascherati e tanti altri artisti in costume. Verso le ore 17.30, tutti gli artisti, provenienti dalla vie del centro storico, confluiscono verso Prato della Valle per terminare tutti insieme i festeggiamenti. Gran finale con la premiazione del carro più bello e caratteristico. Bambini ed adulti sono invitati a seguire i festeggiamenti indossando il proprio costume.