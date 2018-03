Anche a Padova i casting per il nuovo format tv Chef Stars: "stop alla fuga di padelle"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Stop alla fuga di padelle all'estero" è lo slogan che ha stimolato la nascita del format Tv "Chef STars". Dietro il progetto ci sono Aquolinae scuola di gusto e cucina e Incommunications del giornalista e produttore bresciano Fabio Arrigoni.

Il format, essendo ideato da Aquolinae, conterrà particolari pensati da professionisti in cucina e attenzioni specifiche rivolte proprio al mondo della ristorazione e non solo a quello televisivo.

Valorizzando ristoranti, hotel e prodotti del territorio, si creerà una squadra di lavoro di giovani talenti e professionisti chef che resteranno i loro tutor, anche a telecamere spente.

I giovani che supereranno la sfida vinceranno anche un corso di formazione con lo chef executive Paolo Bertholier che dirige le cucine di un noto 5 Stelle Lusso in Valle d'Aosta.

L'intento e la volontà della fondatrice di Aquolinae, Wilma Zanelli, torinese, è valorizzare i giovani, evitando la “fuga di padelle” all'estero, che mai, come in questo periodo li sta penalizzando fortemente, perchè riteniamo che sia doveroso per un giovane fare esperienze all'estero, ma che non debba essere obbligato a fuggire per la mancanza di lavoro e di giusta remunerazione. Oltre ai talenti de cuisine, nel format tv saranno inseriti butler, sommelier, pasticceri e personale di sala (questo selezionato dal sommelier Fisar Andrea Busso).

Casting

Alle preselezioni del casting su Padova e provincia sono chiamati tutti i giovani, nonché gli executive che verranno inseriti come tutor.

I giovani talenti, che non dovranno superare i 33 anni di età, dovranno inviare una foto a mezzo busto, una delle proprie creazioni in cucina o di pasticceria, una lettera di presentazione, inserendo se hanno già partecipato ad altri concorsi o gare.

le candidature vanno inviate a cucinealte@gmail.com.

Per i tutor chef invece non ci sono limiti di età.

"Il Format tv sarà un'occasione per unire tutti sotto l'egida di Cucine Alte, un progetto no profit a sostegno delle figure professionali Ho.Re.Ca", aggiunge Wilma Zanelli.

Le candidature per Padova e provincia vanno inviate entro il 30 marzo.

