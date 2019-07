Il cinema sbarca al Cus: Luca Guadagnino cerca comparse per la sua nuova serie tv

L'occasione per approdare nel mondo della televisione e del cinema arriva al Centro Universitario Sportivo, dopve lunedì 8 luglio dalle 17 alle 21 sono in programma i casting per far parte di “We Are Who We Are”, serie televisiva in otto puntate scritta e diretta dal regista Luca Guadagnino e prodotta da Wildside per HBO e Sky.

La serie

Dopo il enorme successo del film “Chiamami con il tuo nome” e l’apprezzamento all'ultimo Festival di Cannes dove ha presentato il mediometraggio “The Staggering Girl” con Julianne Moore e Alba Rohrwacher, ora Luca Guadagnino si cimenta con la sua prima serie televisiva. La serie sarà ambientata nella base Nato americana Ederle di Vicenza, ma non potendo girare nella vera base la si sta ricostruendo a San Siro, in provincia di Padova.

Gli attori

Per figurare come “extras” nella serie la produzione ha bisogno di molti ragazzi e ragazze residenti in Veneto che possano interpretare il ruolo di soldati americani e non solo. Le riprese della serie inizieranno a fine luglio e finiranno a metà novembre. In particolare le scene della base probabilmente saranno girate tra settembre e ottobre. Si cercano uomini e donne dai 18 ai 50 anni con fisico sportivo, ma anche bambini e adolescenti tra i 5 e i 15 anni.

Quando e come

Il casting si svolgerà negli impianti di via Corrado del Cus Padova lunedì 8 luglio dalle 17 alle 21. Il casting è aperto a tutti, basterà presentarsi in un orario a scelta tra quelli indicati, senza bisogno di appuntamento e portando con sé una fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale. Per i minorenni è necessaria la presenza di almeno un genitore munito di fotocopia dei documenti di entrambi i genitori.