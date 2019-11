18 anni di pura solidarietà: torna l'appuntamento con la "Cena di Santa Lucia"

“Non si è mai troppo lontani per incontrarsi. E mai troppo vecchi per desiderare una novità”: con questa frase la Cena di Santa Lucia lancia la sua 18esima edizione, entrando idealmente nella sua maggior età, accompagnata dalle migliaia di persone che l'hanno seguita e la seguono dal 2002.

Cena di Santa Lucia

Quest'anno saranno sette i progetti Avsi sostenuti con i fondi raccolti nella Cena, azioni che in comune hanno un dato soprattutto: innescano un cambiamento nella vita delle persone più vulnerabili e portano novità. Una novità che contagia. È Graziano Debellini, presidente della Associazione Santa Lucia, a illustrare senso e obiettivi delle azioni 2019 dell'evento: «La campagna Avsi 2019 ci propone azioni che "cambiano" la geografia perché ci avvicinano a chi vive oltre Oceano, oltre il Mediterraneo o anche solo in un’altra città, e quindi ci permettono di immedesimarci più facilmente in chi cerca di uscire da povertà, guerra, abbandono, per vivere in pienezza. Il titolo dell’edizione - Giòcati con noi! - è un invito a ingaggiarsi, a mettersi in movimento, a lasciarsi prendere dalla possibilità di una solidarietà concreta. Lo sottolinea l’immagine che accompagna il titolo, un salto che trascina tutti: intercetta ogni età, attraversa culture, tradizioni, confini e arriva a tutti noi. È un salto che da soli non si può fare: la proposta è afferrare per mano chi osa buttarsi e costruire così generazioni nuove, protagoniste del mondo. Superando le paure e la voglia di occuparsi solo del proprio angolo di mondo».

I progetti

La Cena di Santa Lucia 2019 si tiene per il terzo anno consecutivo nei saloni della Fiera di Padova, e sosterrà azioni concrete in varie parti del mondo:

Siria - Ospedali aperti. La Siria continua purtroppo a rappresentare una delle terre più martoriate del pianeta. Come risposta concreta alla domanda di aiuto del popolo siriano, grazie all’iniziativa del cardinal Mario Zenari (nunzio apostolico in Siria), e all’appoggio del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, è stato ideato nel 2016 il progetto “AVSI-Ospedali Aperti”. Il progetto porta a rendere disponibili tre ospedali (l’Ospedale Italiano e l’Ospedale Francese a Damasco, e l’Ospedale St. Louis ad Aleppo) al maggior numero di pazienti poveri che, altrimenti, non potrebbero pagare le cure di cui hanno bisogno. Dal trattamento di patologie complesse a quello delle malattie più banali che, a causa delle conseguenze della guerra, possono uccidere quanto hanno fatto le bombe. Il progetto ha già assicurato anche grazie al contributo della Cena di Santa Lucia oltre 27.700 cure gratuite e di qualità (diagnostica, terapie, interventi chirurgici) a siriani poveri (dato al 15/10/2019) e punta ad arrivare a 50.000 entro la fine del 2020.

Lo scopo

A partire dalla prima edizione (era il 2002) la Cena si è sviluppata come momento di sostegno verso i progetti internazionali di sviluppo realizzati da AVSI (Associazione Volontari per lo Sviluppo Internazionale), organizzazione non governativa che opera dal 1972 nei settori dell’educazione, delle emergenze sociali, della sanità ed igiene, della cura dell’infanzia in condizioni di disagio, della formazione professionale e della micro-imprenditorialità. Durante le diciassette precedenti edizioni sono stati raccolti fondi per realizzazioni sociali in Veneto, in Italia e in ogni parte del mondo; la Cena è poi cresciuta e si è consolidata come appuntamento di solidarietà, incontro e convivialità anche per tutto il territorio regionale. “Per noi è un orgoglio ed un onore registrare che l'interesse verso la nostra proposta non è mai venuto meno”, commenta Debellini, “E' chiaro che oggi i partecipanti vengono da Padova, da tutto il Veneto e anche dal resto del Paese, tutti per offrire il proprio contributo ad un evento che negli anni ha mantenuto inalterato il suo valore di fondo: contribuire allo sviluppo”.

Ospiti e volontari

Gli oltre 300 volontari che a partire da ottobre si mettono in moto per rendere funzionale e indimenticabile la Cena di Santa Lucia sono forse i veri protagonisti dell'appuntamento, tra volontari della cucina ai parcheggi, dall'accoglienza degli ospiti ai camerieri. Due realtà di cooperazione sociale, la Work Crossing e la cooperativa DIEFFE, sono particolarmente attive nel “dietro le quinte” dell'iniziativa, sia con l’esperienza della pasticceria del carcere di Padova, che con la presenza dei cuochi e dei giovani camerieri che servono gli oltre 1000 ospiti seduti a tavola. Ma la Cena è anche un momento di convivialità e di testimonianze: quest'anno, con la conduzione di Francesca Trevisi e Paolo Massobrio (tra i più celebri esperti italiani di eno-gastronomia e coordinatore del menù della Cena 2019), saranno presenti Adriano Gaved (responsabile progetti AVSI in Amazzonia), Alfredo Mantica (vice-presidente AVSI), Maria Ricci (coordinatrice del fundrising di AVSI), Alejandro Marius (responsabile dei progetti AVSI in Venezuela), mentre il Cardinal Mario Zenari sarà “presente” in collegamento video dalla capitale siriana, Damasco.

Info

Occorre ricordare che la partecipazione alla Cena è libera ed aperta a tutti: è sufficiente iscriversi con una mail (info@cenadisantalucia.it) e prendere contatto con la segreteria organizzativa. È possibile concordare con la segreteria organizzativa la prenotazione di uno o più tavoli e poi in seguito comunicare i nome e cognomi dei partecipanti come fanno molte aziende che sono diventate sostenitori della Cena di Santa Lucia. Ad ogni partecipante viene chiesto di sostenere le attività di solidarietà internazionale che verranno promosse durante la Cena con un contributo a partire da 130 euro.