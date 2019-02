Arte e architettura in piazza Insurrezione per i cent'anni del Bauhaus con Padova Originale

Il gruppo a vocazione turistica e culturale Padova Originale prepara la celebrazione del centenario del Bauhaus, l’Istituto superiore di istruzione artistica fondato a Weimar nel 1919 e chiuso tredici anni dopo per volere dei nazisti.

Il logo

Il Bauhaus è stato il più grande esperimento al mondo nel campo del design, dell’architettura, e di tutte le arti applicate, e continua a ispirare archistar e designer. Primo passo, il logo dedicato al centenario. Per il momento rimane top secret, ma è già pronto. Creato da Suerte Studio di Padova, sarà presentato ufficialmente venerdì 22 marzo alle 18 alla Libreria Minerva in via del Santo in una serata dedicata all’ultimo Quaderno di Padova Originale dedicato alla Riviera del Brenta.

Un angolo di città ricco di cultura e arte

Oltre al logo, il gruppo prevede una serie di iniziative che avranno come snodo nevralgio piazza Insurrezione, luogo simbolo che ospita le opere di molte fra le più prestigiose firme dell’architettura nazionale del Novecento, documentando il passaggio dall’architettura di regime (Gino Peressutti) all’architettura razionalista (Francesco Mansutti e Gino Miozzo) sino agli attualissimi Giorgio Carli e Giorgio Moschino, e il felice esempio di contenuti di ispirazione Bauhaus presenti in palazzo Antenore. In primavera, con data ancora da fissare, sarà proposta una visita guidata alle opere e architetture di piazza Insurrezione, mentre il prossimo autunno è prevista la pubblicazione della guida “Piazza dell’Insurrezione 28 Aprile 1945 a Padova - Guida architettonica e artistica”.