Centenario del Comune di San Pietro Montagnon - Montegrotto Terme. Incontro a Villa Draghi

“1919 - 1921: due anni per concretizzare il divorzio tra Battaglia terme e San Pietro Montagnon - Montegrotto Terme” è il tema del secondo incontro dedicato al centenario della nascita del Comune di Montegrotto Terme, che in origine si chiamava San Pietro Montagnon. L’incontro organizzato dall’associazione Villa Draghi con i Comuni di Montegrotto e Battaglia Terme si terrà domenica 27 ottobre alle 10 a villa Draghi.

Interventi

Dopo gli interventi di saluto dei due sindaci Massimo Momolo e Riccardo Mortandello, lo studioso Paolo Bonaldi racconterà i due anni, tra il 1919 e il 1921 di contese tra i due comuni per un accordo che sembrava quasi impossibile. Introdurrà e coordinerà i lavori Elvio Cognolato. Alle. 11.30 seguirà un rinfresco offerto a tutti i partecipanti dall’associazione Villa Draghi. Per salire in cima a Villa Draghi sarà disponibile un servizio navetta.