Centri Estivi Daigo 2017 con musica, tennis, super chef e tanto divertimento

Sono aperte le iscrizioni per i Centri Estivi Daigo che partiranno dal 19 giugno e proseguiranno fino a metà luglio, quest'anno targati Daigo Music School e ASD Tennis Paola: una nuova proposta all'insegna del divertimento in libertà con attività che ruoteranno tra la musica, il tennis, super chef e tanti giochi di squadra e laboratori creativi.

Un sano divertimento quindi senza affollamento, immersi nel verde, per consentire a bambini e ragazzi (6-14 anni) di godersi delle giornate conoscendo nuovi amici e senza annoiarsi e stancarsi troppo. Il venerdì quest'anno sarà piscina per tutti in compagnia del nostro We Love Music Team.

Quest'anno estensione degli orari dalle 8 alle 18 per la formula fulltime.

La location sarà il bellissimo Parco Primavera in via del Medico a Limena, immerso nel verde a due passi dalla città e facilmente raggiungibile dalla tangenziale, con ampio spazio all'aperto e al chiuso per svolgere tutte le attività nella massima libertà e sicurezza, anche in caso di pioggia.

Le attività anche quest'anno sono molteplici e di altissima qualità didattica, con una forte componente ludica e di socializzazione, che mirano però a lasciare nel bambino e nel ragazzo degli stimoli per un avvicinamento ai diversi campi della musica, del tennis, della cucina e della creatività in genere.

TENNIS PRO (New!) Un percorso con 3 mattine intensive dedicate solo al tennis (al Tennis Club Paola). Maestri della federazione FIT a disposizione per i ragazzi che già praticano questo sport e vogliono trovare oltre al divertimento del centro estivo anche una valida palestra dove allenarsi durante l'estate. Oppure un livello introduttivo per chi vuole iniziare da zero.

MUSICA MAESTRO! Daigo Music School mette a disposizione la sua esperienza e le sue didattiche per far provare a tutti il canto, la chitarra, la tastiera, le percussioni e molto altro… con attrezzature all'avanguardia e l'obiettivo di divertirsi insieme. In prova la tastiera, la chitarra, il canto e le percussioni.

SUPER CHEF (New!) Avvicineremo i ragazzi alla pratica culinaria, aiutandoli a scoprire le modalità con cui ci si avvicina alla cucina. Un laboratorio entusiasmante e stimolante, dove i ragazzi si cimenteranno anche in simpatiche competizioni.

UN GIORNO IN PISCINA Una giornata in piscina dedicata interamente all'acqua e ai giochi in compagnia del nostro WE LOVE TEAM. Divertimento assicurato!

E ancora tante altre attività-laboratorio MURALES, LABORATORIO DI RICICLO, in collaborazione con Associazione Bebelguà Inoltre un mix di sport con maestri di qualità nell'ottica di un sano divertimento con molta socializzazione attraverso giochi creativi, attività ludiche, tornei e tanto altro ancora.

Per chi si iscrive a più settimane, il team di animatori della Daigo Music School ha preparato una diversità di proposte evitando così ripetizioni.

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria della Daigo Music School, aperta tutti i giorni dal Lun al Ven dalle 14.30 alle 19.30. Infoline 338.5209079 oppure via mail info@daigomusicschool.it