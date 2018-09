Centro Organistico Padovano, 64esimo ciclo di concerti alla Madonna Pellegrina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Centro Organistico Padovano, dal 1987, organizza due cicli di concerti all’anno nei mesi di maggio e ottobre.

Otto splendide occasioni per seguire gratuitamente la magia della musica dal vivo, per apprezzare il talento di grandi artisti o di meritevoli formazioni, per ampliare la visuale della propria cultura musicale.

Programma musicale

È il 64esimo ciclo dei “Concerti della Madonna Pellegrina” che il Centro Organistico Padovano propone alla città di Padova con la finalità di offrire l’opportunità di ascoltare e gustare la musica per “grande organo”. Il programma, oltre a brani musicali per organo solo, propone composizioni per organo e coro, organo e violino, organo e tromba e, addirittura, per organo e saxofono.

Musiche di autori barocchi, l'immancabile Johann Sebastian Bach, fino ad autori moderni, quali Francis J. M. Poulenc. Sul presbiterio del santuario si esibiranno nuovi affermati esecutori e altri validi artisti che meritano essere conosciuti.

Ogni serata di questo ciclo di concerti è stata pensata per offrire grandi emozioni e per avvicinare tutti alla buona musica.

Esperti, ed anche meno esperti, possono trovare un comune punto d’incontro grazie alle rassegne che il Centro Organistico Padovano propone da oltre trent’anni al santuario della Madonna Pellegrina in via d’Acquapendente.

Programma

Inizio concerti: ore 20.45

SCARICA IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

