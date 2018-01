Centrodarte18, tutti i concerti della prima parte dell'anno del Centro d'Arte a Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Centro d’Arte propone per il nuovo anno una rassegna che riprende la formula e l’indirizzo di quelle delle scorse edizioni, una rassegna premiata da un grande successo di pubblico in costante crescita, a dimostrazione che musica di ricerca non significa musica di nicchia.

Per il 2018 il cartellone, sempre ricco di novità, offrirà occasioni di ascolto che sfidano i generi e le etichette, serate di musica che illustrano i molteplici linguaggi della contemporaneità, dal jazz alla composizione, dall’improvvisazione sperimentale alla ricerca elettroacustica.

Radicato in una storia che si intreccia fin dalle sue origini a quella dell’Università, ma anche della vita musicale di una Padova sempre aperta sulle più vivaci esperienze internazionali, il Centro d’Arte propone progetti originali, in dialogo con gli artisti e intrecciando collaborazioni dentro e fuori la città, con festival e rassegne affini e strutture di produzione attrezzate come il Conservatorio.

La politica dell'associazione è volta a favorire la massima accessibilità a un pubblico giovane, da cui è premiata con un consenso costante di anno in anno.

PROGRAMMA

2 febbraio, ore 21

Sala dei Giganti al Liviano

BRÖTZMANN • PARKER • DRAKE

Peter Brötzmann – sassofoni, clarinetti

William Parker – contrabbasso

Hamid Drake – batteria, percussioni

9 febbraio, ore 21

Cinema Torresino

OTOMO YOSHIHIDE

chitarra elettrica

23 febbraio, ore 21

Cinema Torresino

BIG SATAN

Tim Berne – sassofoni

Marc Ducret – chitarra elettrica

Tom Rainey – batteria

2 marzo, ore 20.30

Auditorium Pollini

GIOVANNI MANCUSO “TASTIEREN!”

Vida Borojevic, Alba Dal Collo, Debora Petrina, Giovanni Mancuso – tastiere

9 marzo, ore 21

Sala dei Giganti al Liviano

LES FRÈRES BOBINE

Stefano Bassanese, Ben Thigpen – strumenti a induzione magnetica, computer, live electronics

Massimo Carrozzo – clarinetto

Carlo Noja Barbagallo – chitarra elettrica

ALESSANDRA NOVAGA & STEFANO PILIA “GLIMPSES OF THE DAY”

Alessandra Novaga – chitarra elettrica

Stefano Pilia – chitarra elettrica

21 marzo, ore 21

Sala dei Giganti al Liviano

HARRIS EISENSTADT CANADA DAY QUARTET

Nate Wooley – tromba

Alexander Hawkins – pianoforte

Pascal Niggenkemper – contrabbasso

Harris Eisenstadt – batteria

7 aprile, ore 21

Cinema Torresino

BERMAN/ROEBKE/LYTTON TRIO

Josh Berman – cornetta

Jason Roebke – contrabbasso

Paul Lytton – batteria, percussioni

19 aprile, ore 21

Cinema Torresino

CORTEX

Thomas Johansson – tromba

Kristoffer Berre Alberts – sassofoni

Ola Høyer – contrabbasso

Gard Nilssen – batteria

28 aprile, ore 21

Cinema Torresino

SYLVIE COURVOISIER TRIO

Sylvie Courvoisier – pianoforte

Drew Gress – contrabbasso

Kenny Wollesen – batteria

THE SYNC

Eve Risser – pianoforte

Sylvaine Hélary – flauto

Fred Lonberg-Holm – violoncello

Mike Reed – batteria

4 maggio, ore 21

Sala dei Giganti al Liviano

CHRIS CORSANO

percussioni

SINERGIA ELETTRONICA

Virginia Genta, David Vanzan, Werner Nötzel, Moritz Finkbeiner, Thilo Kuhn, Thomas Schätzl – fiati, percussioni, tastiere, elettronica

19 maggio, ore 21

Cinema Torresino

CHICAGO LONDON UNDERGROUND

Rob Mazurek – cornetta, elettronica

Alexander Hawkins – piano

John Edwards – contrabbasso

Chad Taylor – batteria, percussioni

BIGLIETTI

Interi 12 euro

Ridotti 5 euro

Studenti Università di Padova 1 euro

CONTATTI

Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova

via San Massimo, 37 - Padova

049.8071370 - fax 049.8070068

info@centrodarte.it

www.centrodarte.it

