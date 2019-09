Già 18 anni, ma è come se fosse ieri: a Padova la commemorazione dell'11 settembre

In occasione del diciottesimo anniversario della tragedia che colpì gli Stati Uniti nel 2001 con la distruzione delle Torri Gemelle a New York, il Comune di Padova intende onorare e ricordare i caduti con una cerimonia che si svolgerà mercoledì 11 settembre ai Giardini delle Porte Contarine (dinanzi al monumento "Memoria e luce", a loro dedicato) in via Giotto a Padova.

Il programma

Questo il programma completo: