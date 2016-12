Cerimonia primo nato nel 2017 “Piccolo ambasciatore di pace” all'ospedale di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La nascita di un bambino è il meraviglioso miracolo della vita e la WFWP Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo ha deciso da ben 18 anni di celebrarlo con l’ormai tradizionale cerimonia di “Auguri al primo nato: Piccolo Ambasciatore di Pace”.

La mattina del 1°gennaio alle 10.30 consegnerà alla mamma del nuovo nato la medaglia in oro raffigurante l’“Albero della Vita”, valorizzando ogni madre che dona vita al proprio figlio. Il gioiello è stato creato per l’occasione dall’artigiano orafo padovano Lorenzo Sampaoli.

La Federazione delle Donne considera la donna portatrice di vita e di valori che ereditati dai figli creeranno le basi di un mondo in cui vincano l’amore, la riconciliazione, il rispetto e la fratellanza. La “Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo”- WFWP (Women’s Federation for World Peace) è un movimento internazionale che da più di vent’anni lavora in 130 nazioni per il conseguimento della pace attraverso il ruolo della donna, superando barriere razziali, culturali, politiche e religiose. Dal 1997 è stata riconosciuta come Organizzazione Non-Governativa con lo stato generale consultativo nel Consiglio Economico e Sociale ed affiliata al Dipartimento dell’Informazione delle Nazioni Unite.

La cerimonia del primo nato ideata dalla Federazione delle Donne a Padova, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’ULSS 16 e l’Azienda ospedaliera è stata poi estesa, sempre dalla WFWP, a livello nazionale. Dal 2009, infatti, la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo ha ottenuto il Patrocinio Ministeriale per l’edizione nazionale che lo scorso anno si è svolta a Prato.

Celebrare la vita, la maternità, la famiglia è l’impegno che la WFWP da sempre si prefigge. Accogliere il nuovo nato e nominarlo “Piccolo Ambasciatore di Pace” è l’augurio di pace e fratellanza che desideriamo si propaghi dal primo nato a tutte le generazioni.

Aderisce all’iniziativa la Federazione delle Famiglie la Pace Mondiale e l’Unificazionismo che offrirà le “tradizionali Scarpette della Fortuna”. Il progetto ha riscosso ampio successo nel “Decennio Internazionale della Cultura della Pace e della Non-violenza per i bambini del Mondo” (2001/2010) promosso dalle Nazioni Unite.

La Cerimonia avrà luogo alle ore 10.30 con ritrovo nell'atrio della Divisione Ostetrica- Az.Osp.Padova