Sostegno zone terremotate con le ceste di Campagna Amica a Tencarola e a Boara Pisani

Natale è tempo di festa ma anche di solidarietà, in particolare verso chi si trova in situazione di necessità e ha bisogno di un aiuto concreto. E’ il caso della popolazione terremotata dell’Italia centrale che da oltre un anno vive in una situazione precaria tra mille difficoltà. Per questo, Coldiretti e Campagna Amica vogliono continuare ad essere nella prima linea della solidarietà. Con un semplice gesto come la visita ai mercati di Campagna Amica o un click sul web è possibile ricevere direttamente a casa un cesto di prodotti solidali delle zone terremotate o un cesto con i prodotti della biodiversità, all’insegna della generosità e del rispetto per il made in Italy.

Nella nostra provincia l’appuntamento con la “buona solidarietà” è per sabato 16 dicembre al mattino al mercato di Campagna Amica a Tencarola di Selvazzano e domenica 17 dicembre sempre al mattino in piazza a Boara Pisani. La tutor della spesa di Coldiretti Padova sarà a disposizione per dare informazioni sulle ceste solidali e aiutare nella scelta con consigli utili. Sarà perciò possibile effettuare, direttamente con il supporto di personale Coldiretti, l’ordine dei cesti da mettere sotto l’albero o da donare ai propri amici e parenti. Coldiretti e Campagna Amica sono state vicine ai terremotati fin dai primi momenti del sisma, ma continuano ad esserlo anche in questi giorni, per raccogliere fondi e, soprattutto, per consentire alle aziende locali, attraverso la vendita di prodotti, di continuare a lavorare e contribuire alla rinascita del territorio.

È con questo spirito che Coldiretti mette a disposizione, attraverso la campagna “In cucina con i prodotti solidali. C’è ancora molto da ricostruire” dei cesti con una selezione dei cibi delle zone terremotate. “Anche questo Natale vogliamo sostenere le aziende che devono continuare a lavorare e produrre, dove le circostanze lo permettono – afferma Federico Miotto, presidente di Coldiretti Padova – perché questo continuare ad essere presenti nel territorio, cercando di valorizzare quel patrimonio straordinario di tradizioni che, al pari dei monumenti, non ci possiamo permettere di perdere”.

Oltre a questa proposta, Campagna Amica consente di scegliere i cesti della serie “In campagna con il vero made in Italy. Scopri i prodotti della biodiversità”, una selezione dell’eccellenza della biodiversità italiana, che arriva direttamente sulla tavola dei padovani, con cibi provenienti da tutta la Penisola. Coldiretti e Campagna Amica, quindi, propongono i migliori sapori della tradizione contadina, tramandati con passione da generazioni di agricoltori. La disponibilità è limitata, quindi occorre affrettarsi ad effettuare il proprio ordine, anche personalmente e da casa, attraverso il sito www.campagnamica.it.