Chiara Galiazzo all’inaugurazione della boutique Alviero Martini 1a Classe a Padova

Giovedì 22 marzo, la cantante Chiara Galiazzo è stata l’ospite d’eccezione durante la serata di Opening della Boutique Alviero Martini 1A Classe, nel cuore della sua amata città di origine.

La giovane cantante ha deciso di accostarsi al Brand facendosi accompagnare nella scoperta della Primavera, che viene esaltata in particolar modo nella capsule Botanical Night, presentata in esclusiva durante la serata.

Chiara ha da poco lanciato il suo nuovo album “Gravity”, cantato con l’inglese Leo Stannard, un disco che segna la sua seconda collaborazione internazionale dopo quella con Mika del 2013. Dopo aver vinto la sesta edizione di X–Factor nel 2012, da giovane donna timida di quegli inizi, Chiara negli anni ha tirato fuori la grinta guadagnandosi la stima dei colleghi anche a livello internazionale, attraverso una rinascita professionale, personale ed emotiva.

“Gravity” infatti non identifica solo il nome dell’album ma coincide con la forza di gravità di cui la cantante è grande sostenitrice, ovvero la volontà di mantenere sempre i piedi ben ancorati a terra, che le sono stati molto utili per affrontare il successo e i cambiamenti della vita.

La compagnia di Chiara Galiazzo e l’apertura di Padova sarà anche occasione ideale per lanciare la nuova capsule Botanical Night, la versione evening dell’apprezzata linea Flower Garden dedicata ai giardini incantati.

Sofisticata e inaspettata, la collezione è ricca di dettagli e di colori della natura: un inno alla primavera, ideale per il giorno e perfetto per la sera grazie alla nuance Garden Night. Rose selvatiche, fiori di pesco e ortensie incontrano il blu notte delle calde sere d’estate dando vita alla linea Botanical Night: farfalle e piccole api, ortensie e peonie, fiori di pesco e roselline sono cullati dolcemente dal vento sottolineando il rifiorire della vita, in cui i diversi elementi convivono in armonia come in un sogno perfetto. Un percorso di rinnovamento, quello intrapreso dal brand in questa Spring-Summer 2018, che si concretizza anche nella Botanica Night, in cui il tema Travel viene rivisitato rimandando all’immaginario fiabesco del viaggio.

