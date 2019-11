Per sensibilizzare, perché è davvero "Magnifico Donare": la nuova canzone di Chiara Galiazzo

Si intitola "Magnifico Donare" la nuova canzone di Chiara Galiazzo (pronto un nuovo album nel 2020) scritta per lei da Virginio (già autore per Laura Pausini, Raf e Francesca Michielin) e con l’arrangiamento di Francesco Catitti (già al lavoro con Mahmood ed Elisa) che recita “donare felicità completamente, semplicemente, adesso e sempre”, ad accompagnare la campagna omonima che vuole sensibilizzare sull’importanza di donare, appunto, il proprio sangue a chi ne ha bisogno.

La campagna

La cantante padovana Chiara Galiazzo è infatti testimonial della campagna "Magnifico Donare" promossa da UNITED Onlus - Federazione Italiana delle Thalassemie, Emoglobinopatie Rare e Drepanocitosi e AIPaSiM Onlus - Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica, in collaborazione con AVIS e il supporto non condizionante di Celgene, che prevede un tour (partito da Milano) fatto di immagini proiettate sui muri delle varie città, inclusa Roma, e di suoni, con la canzone di Chiara Galiazzo che accompagnerà il tour di persona. Afferma Chiara Galiazzo: «Sono davvero felice di essere stata coinvolta in questa iniziativa che vuole ricordare a tutti come donare il sangue significhi donare speranza. Credo da sempre nel valore della donazione del sangue, mio padre è donatore da una vita e io sono sempre stata molto sensibile su questo tema. È un’azione semplice per chi la compie, ma che può davvero cambiare la vita di persone che devono ricorrere a frequenti trasfusioni di sangue. Spero che questo mio impegno a favore della campagna possa far conoscere la tematica alle persone che mi seguono, magari anche quelle che, banalmente, non avevano mai pensato di poter diventare donatori. Comporre una canzone per la campagna "Magnifico Donare" insieme al mio autore Virginio mi sembrava inizialmente un compito molto impegnativo: per noi doveva essere una canzone vera e propria, in grado di far emozionare il pubblico e avvicinarlo al tema attraverso la melodia e il testo. In un secondo momento mi è apparso tutto più semplice perché il concetto del donare è un concetto universale, puoi donare il sangue, ma la verità è che stai donando un qualcosa di più, stai regalando una speranza a qualcun altro, stai effettivamente facendo una cosa magnifica. La canzone parla proprio di questo: di quanto donare il sangue significhi tendere una mano agli altri, di quanto a volte non ci venga neanche in mente che per aiutare il prossimo basta un gesto semplice come questo».