Tutti pazzi per lo Chic Nic: grandissimo successo per l'evento a Villa Contarini

«Un'esperienza davvero positiva che ha consentito a migliaia di persone di salutare l'estate nel cuore della natura, in una delle cornici bucoliche più caratteristiche del Veneto, tra aree relax in stile vintage e provenzale allestite alla stregua di salotti en plein air»: solo a leggere questo commento viene voglia di immergersi nel verde e godere a pieno l'inizio della stagione più attesa. Se poi a farlo è Luca Zaia, Governatore del Veneto, allora vuol dire che è andato tutto benissimo. E di questi tempi non è affatto scontato: grandissimo successo per il weekend targato "Chic Nic" a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta.

Chic Nic

Centinaia e centinaia di persone provenienti da ogni angolo della Regione hanno approfittato del "Sunset Weekend" organizzato da venerdì 19 a domenica 21 giugno per passare alcune ore in compagnia e in totale sicurezza: i 50 ettari del parco di villa più grande del Veneto hanno infatti consentito di rispettare il distanziamento sociale senza perdere la voglia di divertirsi e di rilassarsi. I corsi di yoga, tai chi e meditazione e le degustazioni ed attività per i bambini hanno fatto registrare il "tutto esaurito", e l’offerta "food & beverage" con il nuovissimo itinerario del gusto padovano totalmente dedicato all’arte del mangiar bene, con prodotti del territorio e pietanze della tradizione rivisitate in chiave street food, ha mandato in visibilio i partecipanti all'evento. Aggiungeteci la location, e il successo è garantito...