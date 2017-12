Padova Xmas Biscuits, tutta la cittadinanza è chiamata a votare il suo nuovo biscotto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

In una delle casette di vetro in piazza Cavour dal 14 al 23 dicembre tutti i padovani potranno andare a votare l'originale progetto di food design firmato Galileo Visionary District - Scuola Italiana Design, che si inserisce nella cornice del Padova Food Festival, espressione innovativa e creativa che permette di unire i concetti del design al cibo, valorizzandone la percezione attraverso la presentazione e il packaging.

Verrà così eletto il nuovo biscotto della città Xmas Edition, selezionato dal voto del pubblico.

IL CONCORSO.

Per la creazione del biscotto, un prodotto artigianale che racchiude l'espressione creativa e innovativa del design unendo la qualità delle materie prime a una riflessione sui tanti aspetti identitari e caratterizzanti la città patavina, il SID, primo istituto del Nordest di alta formazione di design, ha strutturato i suoi allievi in venti gruppi di ricerca. I gruppi hanno sfornato una rosa di proposte di pasticceria, tutti biscotti originali dall'inconfondibile fragranza "padovana". In questo percorso i ragazzi sono stati guidati dal celebre Lucca Cantarin della Pasticceria Marisa di Arsego, medaglia di bronzo ai Mondiali di Pasticceria. Il pasticcere ha trasmesso agli studenti la cultura, i processi di produzione e la passione per progettare il biscotto perfetto. Sottoposti al voto della giuria, capitanata da Lucca Cantarin, soltanto sette dei biscotti realizzati sono in lizza per conquistarsi il titolo di Biscotto di Padova. Il pubblico potrà quindi scegliere tra sette originali proposte sfornate per il Natale 2017.

I CANDIDATI.

Vista l'importantissima mostra che la città di Padova dedica a Galileo Galilei, non poteva mancare “Galileo”, un biscotto che si ispira a una delle più illustri personalità legate alla città. Il motivo applicato al biscotto ne riprende la teoria eliocentrica. Il packaging oltre a contenere il prodotto presenta un folder interno che accoglie il biscotto e una monodose di cacao: una volta posizionato il biscotto sull'orlo della tazza si potranno aromatizzare sia il prodotto che la bevanda. Interazione, cultura e ritualità.

Altro biscotto in gara è “Specolare”: un piccolo gioiello a forma di pianeta progettato perché si spezzi in due parti speculari lasciando cadere la sfera centrale; il cuore del biscotto può fondere il suo contenuto alle bevande dolcificandone il gusto. La forma, ma anche il nome, rimandano alla torre dell'osservatorio La Specola dove Galileo Galilei osservava il moto dei pianeti.

Il “Biscotto senza nome” nasce a partire dai famosi tre senza che caratterizzano la città di Padova: il Santo senza nome, il caffè senza porte e il prato senza erba. Il concept si propone provocatoriamente come il quarto senza della città: il biscotto senza nome di Padova. A livello stilistico il biscotto è stato privato di una parte della sua stessa forma; il progetto mantiene una linea elegante e pulita che rimanda alla Padova classicheggiante e acculturata.

“Bisgiotto” propone un'altra icona identitaria cittadina. Rappresenta Padova nel suo continuo legame tra passato e presente, tra contemporaneità e tradizione. Il suo nome e i colori che lo accompagnano riportano a Giotto e al tesoro che ha lasciato nella Cappella degli Scrovegni; un biscotto cadeau nel packaging e snack nel gusto con il valore della novità nell'abbinamento con le creme e nel richiamo alla tavolozza di Giotto che ci porta a sperimentare e a condividere nel gesto di intingere e offrire.

LA VOTAZIONE.

La scheda tecnica e il rendering associati a ogni biscotto permetteranno di capire meglio il percorso di ragionamento sfornato dagli allievi SID all'insegna del Xmas Biscuits. I cittadini potranno quindi votare il biscotto/icona che meglio rappresenta per loro la città, diventando parte attiva del progetto. Sabato 23 dicembre tra le 16 e le 17 si saprà quale biscotto ha ricevuto più voti.

LA PRESENTAZIONE.

A dare il via ai voti un talk che si terrà il 14 dicembre alle 10.30 in piazza Cavour. Introdurranno il progetto di design, pasticceria, innovazione e tradizione Andrea Maragno, responsabile didattico SID e il pasticcere Lucca Cantarin. Il talk è aperto a tutti i ristoratori, pasticceri e produttori, e agli esercenti del territorio e del centro città.