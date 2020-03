La VI edizione di Chronicae, festival internazionale del romanzo storico, si terrà a ottobre

Alla luce della situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e dei recenti provvedimenti adottati dal Governo italiano per risolvere il problema, l’Associazione Sugarpulp e il Comune di Piove di Sacco hanno infatti deciso di comune accordo di rinviare la VI edizione di Chronicae – Festival Internazionale del Romanzo Storico, che si sarebbe dovuta tenere dal 16 al 19 aprile a Piove di Sacco.

Chronicae 2020, dall’8 all’11 ottobre

L’edizione 2020 di Chronicae dunque si terrà dall’8 all’11 ottobre 2020. Come ci confermano gli idiatori: «Da mesi stavamo lavorando a questa nuova edizione del festival ma purtroppo non ci sono le condizioni per continuare a farlo, per questo vi diamo appuntamento ad ottobre.

In questo momento difficile per tutto il Paese è importante pensare restare uniti e di rispettare le norme varate dal Governo. Siamo ben consapevoli dei disagi che tutti stanno vivendo, ma allo stesso tempo siamo certi che supereremo questa emergenza e torneremo alla normalità.

Nel frattempo, visto che è bene uscire di casa il meno possibile, vi suggeriamo 10 romanzi storici da leggere in attesa di Chronicae 2020.

10 romanzi storici da leggere

Ecco qui i nostri consigli di lettura scelti tra autori che sono stati ospiti del nostro festival o che potrete conoscere ad ottobre a Piove di Sacco. In queste settimane siamo obbligati ad uno stop forzato, leggere qualche libro in più potrebbe essere un’ottima soluzione.

The Religion , Tim Willocks

, Tim Willocks I Leoni di Sicilia , Stefania Auci

, Stefania Auci Il patto dell’Abate Nero. Secretum Saga , Marcello Simoni

, Marcello Simoni Le città perdute – Luna Nera Vol. 1 , Tiziana Triana

, Tiziana Triana Le sette dinastie , Matteo Strukul

, Matteo Strukul L’architettrice , Melania Mazzucco

, Melania Mazzucco Antonio Segreto. La forza di un uomo , Nicola Vegro

, Nicola Vegro Eredità Caravaggio , Alex Connor

, Alex Connor La regina imperatrice , Antonio Caprarica

, Antonio Caprarica La musica del male, Daniela Piazza»

Info web

http://sugarpulp.it/chronicae-2020-appuntamento-a-ottobre/