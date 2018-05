Verso il limite infinito: Cimba Italy partecipa a TEDxPadova nel segno della Hybris

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nell’antica Grecia la tracotanza era un peccato gravissimo e punito severamente dagli dei. Cimba invece va oltre il primo significato di Hybris (tracotanza, superbia), non accontentandosi della sola accezione negativa. Questo termine infatti nasconde in sé un concetto quanto mai affascinante e fondamentale: quello di andare oltre i propri limiti per sfidare se stessi, mettersi in gioco e sentirsi vivi.

Cimba si fa promotore di questa way of life e ha deciso di sostenere e dare il proprio contributo all’edizione del 2018 del TEDxPadova, che si svolge il 19 maggio in Fiera e avrà come tema proprio "Hybris - Limite Infinito".

Il contributo

Cimba ha voluto dare il proprio apporto attraverso una campagna di affissione che vede protagoniste quattro menti geniali che hanno segnato la storia nell’ambito dello scibile. Euclide, Dante Alighieri, Lewis Caroll e Margherita Hack torneranno in vita attraverso le loro citazioni che riecheggeranno in tutto il centro storico di Padova a partire dal 10 maggio.

Il gruppo ha scelto di essere partner della manifestazione proprio per la sua ragione d’essere: dal 1991 si dedica alla formazione di quelle che diventeranno le menti autorevoli non solo del panorama italiano, ma anche internazionale. “Da sempre Cimba si riconosce in TEDx. Al centro dei nostri corsi c’è la persona e l’incontro tra culture diverse è la base per la creazione e la divulgazione di nuove idee e le carriere dei nostri studenti lo confermano", afferma Cristina Turchet, executive director della scuola.

Cos'è Cimba

Cimba è un centro formativo unico in Italia, un consorzio formato da 36 università americane, che propone corsi di alta formazione in strategia aziendale, management e sviluppo delle leadership con una forte impronta basata sulle neuroscienze e una modalità di insegnamento pratica, di tipo anglosassone.

Tra i corsi offerti, il master in Business Administration Mba (full-time o part-time) accreditato Aacbs e che viene rilasciato dalla University of Iowa, un titolo blasonato perché questo particolare Mba risulta tra i top 25 in tutti gli States. E il Life (Leadership Initiative For Excellence), un programma intensivo ad alto livello esperienziale basato sulle neuroscienze. Un corso di sviluppo personale che porta sia ad una crescita personale sia ad un avanzamento all’interno delle organizzazioni e delle aziende.

“Quindi, se essere tracotanti significa anche andare oltre i propri limiti, verso l’infinito allora sì, noi lo siamo e siamo orgogliosi di poter, attraverso l’insegnamento, rendere tali anche tutti i nostri frequentanti - sottolinea Cristina Turchet -. Non a caso il nostro motto e il nostro monito rimane lo stesso: Be Your Best. Lo auguriamo a tutti, sempre e comunque".