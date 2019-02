Rassegna “Cinema invisibile 2019” al Lux, gli spettacoli da marzo ad aprile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La rassegna cinematografica “Cinema invisibile”, proposta dal circolo The last Tycoon, vuole far riscoprire autori classici, temi d’attualità e film nuovi che non sono stati presi in particolare considerazione dalla distribuzione commerciale.

Questa edizione della rassegna è dedicata alle opere giovanili di Bernardo Bertolucci.

Iniziativa realizzata con il contributo dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova. Appuntamenti al lunedì, alle ore 21.

Cinema Lux, via Cavallotti, 9 - Padova

Biglietto intero 5 euro, ridotto 3 euro

