Selvazzano Dentro, estate al fresco con il cinema sotto le stelle al parco Cesarotti

Una divertente commedia interpretata dal duo Cortellesi - Albanese nel ruolo di due genitori in lotta per chi dovrà tenere i figli dopo il divorzio. È questa la premessa narrativa del film “Mamma o papà?” diretto da Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, in programma per giovedì 24 agosto alle ore 21.00 al Parco di Villa Cesarotti di Selvazzano Dentro a cura di L’image.

L'INIZIATIVA. Lo spettacolo rientra nel programma di eventi culturali “Estate sotto le stelle 2017” organizzato dalla Città di Selvazzano Dentro e curato dall’Associazione “Arti Itineranti” con il patrocinio della Nuova Provincia di Padova e inserito nel circuito culturale “RetEventi”. “Trovarsi al Parco Cesarotti per vedere un film – commenta il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – è un appuntamento estivo quasi irrinunciabile per i nostri Cittadini. Regalarsi una serata sotto le stelle vedendo un film recente è un’occasione per passare un paio d’ore in serenità e in compagnia in mezzo alla natura”.

IL COMMENTO. “Anche quest’anno la scelta dei film in programma – spiega l’assessore alla Cultura Giovanna Rossi – è stata fatta ponendo grande attenzione a coniugare leggerezza e brio senza cadere nella banalità. Le trame sono costruite con molta ironia e semplicità pur trattando argomenti difficili e assolutamente attuali, come i rapporti di coppia che si incrinano alla presenza di figli che fanno fatica a comprendere ed accettare la separazione dei genitori”.

LA TRAMA. Dopo quindici anni di matrimonio, Valeria e Nicola, i protagonisti della commedia, hanno deciso di divorziare in maniera civile. L'amore finisce, non è una tragedia ed è meglio fermarsi in tempo prima di diventare due amici che si fanno compagnia la sera davanti alla televisione. Sono d'accordo su tutto, alimenti, case, affidamento congiunto dei figli. Proprio quando si sono decisi a dare la notizia ai loro tre ragazzi, capita ad entrambi l'opportunità di partire all'estero per l'occasione lavorativa della vita. Valeria, da brava compagna e amica, è subito pronta a farsi indietro, ma quando scopre che Nicola ha una tresca con un'infermiera giovane e carina, non è più disposta a sacrificarsi, anzi, accetta al volo il suo nuovo incarico. A chi andrà la custodia dei figli nei sette mesi durante i quali entrambi i genitori hanno deciso di accettare le rispettive proposte di lavoro all'estero? Se i due non sono in grado di stabilirlo, saranno i bambini a scegliere se stare con mamma o con papà. La guerra tra Nicola e Valeria è dichiarata e la posta in gioco è esattamente opposta a quella delle normali famiglie in fase di divorzio: lottare per non ottenere l'affidamento dei figli e fare di tutto perché questi scelgano l'altro genitore.

INFO. Biglietti: Intero 5 euro, ridotto 3 euro, ingresso gratuito per i minori di anni 14 e disabili. Prevendite senza costi aggiuntivi: Associazione Arti Itineranti via Piacentino 8 Padova; Edicola Tencarola via Padova 63 Tencarola di Selvazzano Dentro; Impianti Sportivi CUS PADOVA via Corrado Padova. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso l’Auditorium San Michele. Informazioni: Ufficio Cultura Comune di Selvazzano Dentro tel. 049 8733999. Associazione Arti Itineranti tel. 342 1528490.