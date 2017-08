“Cinema… sotto le stelle a Selvazzano”, tutti gli appuntamenti al parco di Villa Cesarotti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Al via “Cinema… sotto le stelle a Selvazzano”:

Giovedì 10 agosto la proiezione del film musical “La La Land”

Al via giovedì 10 agosto dalle ore 21 nel prestigioso Parco di Villa Cesarotti la rassegna cinematografica estiva “Cinema… sotto le stelle a Selvazzano” con la proiezione del film “La La Land” a cura di L’image.

“La La Land” è un musical scritto e diretto da Damien Chazelle che racconta la storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice, interpretati da Ryan Gosling e Emma Stone, realizzato come un musical contemporaneo che omaggia i classici film musicali prodotti tra gli anni cinquanta e sessanta. Il titolo del film è sia un riferimento alla città di Los Angeles sia al significato di essere nel “mondo dei sogni” o "fuori dalla realtà".

Lo spettacolo rientra nel programma di eventi culturali “Estate sotto le stelle 2017” organizzato dalla Città di Selvazzano Dentro e curato dall’Associazione “Arti Itineranti” con il patrocinio della Nuova Provincia di Padova e inserito nel circuito culturale “RetEventi”.

“L’estate entra nel vivo – commenta il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo - e, per chi rimane in città in agosto, anche quest’anno riproponiamo il cinema all’aperto nella suggestiva cornice del Parco di Villa Cesarotti.

Un’occasione per vivere con allegra serenità le vacanze estive e gustarsi qualche film che ci era sfuggito durante la stagione invernale o rivedere qualche lungometraggio che ci era particolarmente piaciuto, stavolta sotto il cielo stellato”.

“Tutti i giovedì d’agosto, – spiega l’Assessore alla Cultura Giovanna Rossi – Cinema sotto le stelle a Selvazzano prevede serate di spensieratezza, all’insegna del divertimento e dello stare insieme. Ci tengo ad invitare tutta la Cittadinanza perché sono piacevoli momenti per incontrarsi, condividere idee, passioni e anche sogni. Vi aspettiamo numerosissimi”.

Biglietti: intero 5 euro, ridotto 3 euro, ingresso gratuito per i minori di anni 14 e disabili.

Ore 21.

Prevendite senza costi aggiuntivi: Associazione Arti Itineranti via Piacentino 8 Padova; Edicola Tencarola via Padova 63 Tencarola di Selvazzano Dentro; Impianti Sportivi CUS PADOVA via Corrado Padova.

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso l’Auditorium San Michele.

Informazioni:

Ufficio Cultura Comune di Selvazzano Dentro tel. 049 8733999

Associazione Arti Itineranti tel. 342 1528490

Il programma:

Giovedì 10 agosto: La La Land (musical);

Giovedì 17 agosto: L’ora Legale (commedia);

Giovedì 24 agosto: Mamma o papà (commedia);

Giovedì 31 agosto: Gigante gentile (animazione).