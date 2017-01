Ciokkolatte di Padova alla Richmond D7, la fiera del gelato di Rimini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Domenica 22 gennaio allo al forum Richmond D7 alla prestigiosa Fiera del gelato di Rimini, la Sigep, il Maestro Guido Zandonà delle gelaterie Ciokkolatte, presenti a Padova in Piazza dei Signori, presenterà un nuovo ed esclusivo gusto, l'Italico, creato in onore del celebre sito "Il Gastronauta " di Davide Paolini.

Italico è stato infatti pensato e creato con una bella collaborazione a sei mani tra i tre Maestri gelatieri vincitori, negli ultimi tre anni, dell'ambito premio di Gelateria dell'anno stilato dal famoso sito Il Gastronauta di Davide Paolini e sponsorizzato dalla Giuso Spa Italico vuole rappresentare con il suo sapore il connubio tra i prodotti d'eccellenza di ciascuna regione d'appartenenza delle tre gelaterie campioni d'Italia. Succede così che i fichi di Cosenza dop, eccellenza della Calabria (regione del Maestro Davide De Stefano della gelateria Cesare di Reggio Calabria, vincitrice nel 2016) il cui sapore è dolce e mielato, vengano "affogati" nel torcolato di Breganze doc, un vino giallo oro dal profumo mielato e di uva passita, tipico delle terre venete dalle quali proviene il Maestro Guido Zandonà delle gelaterie Ciokkolatte, vincitrici del concorso nel 2015. Questo delizioso composto impreziosisce il superbo gelato prodotto utilizzando dell'eccellente ricotta di pecora proveniente da Pizzoli, piccolo centro in provincia dell'Aquila, capoluogo abruzzese sede della famosa gelateria Duomo, vincitrice con il Maestro Francesco Dioletta del premio del Gastronauta nel 2014.

Dalla loro amicizia, passione e voglia di divertirsi e sperimentare è nato questo nuovo gusto che unisce la nostra bella penisola da nord a sud, come nella più bella tradizione del risorgimento. Una nota di colore è che tutti e i tre Maestri gelatieri siano ciascuno i responsabili, ciascuno per la propria regione, di Conpait Gelato, primo Centro di Formazione e Specializzazione del Gelato Artigianale Italiano e della Pasticceria fredda della Confederazione Italiana Pasticceri, che ha come obbiettivo quello di tutelare la figura del gelatiere italiano artigiano, trasmettere la passione, lo spirito del vero gelatiere capace ancora una volta di stupire i clienti, con competenza e professionalità.

