“Dream a gift” i cofanetti Boscolo limited edition firmati dall'artista padovano Tony Gallo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Mercoledì 3 ottobre dalle ore 19 da Vecchiato Arte in via Alberto da Padova 2, Boscolo presenta i cofanetti "Dream a Gift" Limited Edition, nati dall'incontro tra l'azienda e lo street artist padovano Tony Gallo. L'opera realizzata dall'artista è costituita da cento cofanetti viaggio che vanno a comporre un grande puzzle, visibile in esclusiva nella sua interezza solo in questa occasione. Durante la serata con proiezione del video realizzato durante la fase creativa dell'opera, sarà possibile conoscere e dialogare con l'artista, e preordinare i cofanetti, che saranno disponibili on line già dal giorno successivo, nel sito dedicato alla collezione: www.boscologift.com

Un'opera regalata

"Si tratta di una vera e propria collaborazione artistica" ci tiene a sottolineare Tony Gallo "e quando mi hanno coinvolto nel progetto, ho realizzato la mia opera pensandola come un regalo da fare a se stessi o agli altri. I protagonisti sono sempre i soggetti che mi caratterizzano, li ho vestiti con tessuti di tanti colori per ricordare la varietà dei luoghi che incontriamo quando viaggiamo".

Un puzzle di 100 pezzi

Sono 100 le proposte viaggio di "Dream a Gift", dalla bella Europa ai gioielli d'Italia, dai week end da sogno, alle capitali classiche, gli itinerari nel verde o alla scoperta delle città, dell'arte o di particolari percorsi. Chi acquista un cofanetto acquista un viaggio, ma anche un "frammento" di un'opera artistica, uno dei 100 pezzi che ne compongono l'intero; l'immagine dell'opera completa si trova all'interno di ogni singolo cofanetto che la compone, ognuno numerato, datato, firmato dall'artista e provvisto di certificato di autenticità. Così spiega come è nato il progetto Chiara Carraro responsabile Boscolo Gift "Eravamo alla ricerca di un'idea originale per presentare i nostri cofanetti, per renderli non solo viaggi da regalare, ma oggetti preziosi da conservare. E' nata così l'idea di cercare un artista che ci aiutasse a presentare i nostri gift come vere e proprie opere d'arte, preziose e uniche come lo può essere un viaggio".

Boscolo Gift

Da più di 30 anni Boscolo si prende cura di chi ama viaggiare; solo negli ultimi 3 anni il tour operator, con i suoi 150 esperti del settore, ha accompagnato nel mondo oltre 18mila viaggiatori. Dall'esperienza nell'organizzazione dei viaggi e dalla continua ricerca per offrire il meglio dell'ospitalità, una decina di anni fa è nato Boscolo Gift, un tour operator con proposte di viaggio diversificate, con gestione diretta della prenotazione nelle strutture selezionate e verificate periodicamente.