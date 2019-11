Il colombiano Gabriel Ortega e il suo mondo di Supereroi sono i protagonisti di una mostra naugurata la sera di giovedì 14 novembre, alla Giorgio Chinea Art cabinet di Padova.

Supereroi

Giorgio Chinea Canale, curatore e gallerista, dopo aver proposto alla città artisti del calibro di Laurina Paperina, Giovanni Motta e Giovanna Ricotta, abbracciando quindi la pluralità dei linguaggi del contemporaneo, porta a Padova il colombiano Gabriel Ortega. E il suo mondo di Supereroi.

Eroica

Titola "Eroica", questa nuova esposizione che vede quadri, sculture e installazioni. E alcune chicche come una piramide di scatoline in plexiglass che racchiudono al loro interno una pluralità di TinTin, icona culto di Ortega, declinato in svariate manifestazioni: “Tintin è il protagonista per eccellenza dei lavori di Ortega – spiega Chinea Canale – un’icona che l’artista propone in varie sfaccettature: ora nobile cavaliere, ora Sant’Antonio, ora Galileo: pensati proprio in omaggio alla città di Padova”.