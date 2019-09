Colori d’autunno: Montegrotto Terme in festa domenica 29 settembre

Una festa d’autunno per bambini e famiglie dall’alba al tramonto: è “Colori d’autunno” in programma domenica 29 settembre nel centro di Montegrotto Terme. Per tutta la giornata ci sarà una mostra mercato di fiori e piante accompagnata dagli stand espositivi delle associazioni sportive e di volontariato del territorio cittadino, mostre di pittura, animazione di strada per famiglie. La manifestazione coinvolgerà viale Stazione, via degli Scavi e via Aureliana dalle 9 fino al tramonto.

Animazione itineranti

Il programma di animazione itineranti partirà dalle 15 da piazza Carmignoto. Per il centro della città si esibiranno “Bolle Girovaghe” con Teatromoro e “Les Mongolfieres”. In chiusura alle 21 al parco Mostar ci sarà l’esibizione del gruppo folkloristico proveniente da Mostar, città gemellata con Montegrotto Terme e con la quale sono attivi da anni diversi programmi di solidarietà e scambio. Ci sarà inoltre uno stand di degustazioni enogastronomiche.