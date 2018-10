Coma Empirico, il nuovo fenomeno del fumetto italiano. Non più solo sul web, Becco Giallo lo porta in libreria

Lo incontriamo a Padova in piazza del Duomo, Coma Empirico, al secolo Gabriele Villani. Ventottottenne tarantino, anche se gli studi al Dams li ha fatti a Roma, è ilustratore e disegnatore. Appassionato non solo di fumetti, ma anche di pittura, musica e video produzioni. E' nell'Agosto del 2016 che, aprendo la sua pagina Facebook dove cominica a pubblicare le sue strisce a fumetti, che scopre che nelle sue brevi storie sono in tantissimi che si riconoscono, tanto da raggiungere e superare i 300.000 followers sulla sua pagina. Ora, grazie alla casa editrice padovana Becco Giallo, sbarca in libreria, con la sua raccolta di storie dal titolo «Tutta la notte del mondo».

Tutta la notte del mondo

Seduti in piazza del Duomo, prima della presentazione al Buscaglione, il locale in via Barbarigo spesso ospita artisti e autori, anche di fumetti. «Tutta la notte del mondo - spiega l’autore Gabriele Villani - è un lavoro a cui tengo molto. Due anni dopo la pubblicazione della prima vignetta di Coma Empirico arriviamo in libreria. Sono contento, è una gradne emozione vedere finalmente le mie illustrazioni su carta. Ho sempre pensato che ci siano cose che tutti sentiamo ma alle quali non è facile dare voce: con questo fumetto ho voluto provare a farlo. Spero che in molti possano riconoscersi nel personaggio e questa lettura possa aiutare qualcuno a sentirsi meno solo, a realizzare che in fondo siamo tutti dalla stessa parte».

Bianco e Nero

Come mai nell'era dei viceo un giovane sceglie di comunicare con i disegni? « Perché è immediato il messaggio. Non è una questione di linguaggi ma di immediatezza. Il messaggio arriva, anche se disegnato. Le storie che racconto sono rapide, anche se hanno un legame tra di loro. Non fosse altro per i personaggi e le ambientazioni». E perché il bianco e nero? «Ci sono anche delle storie a colori, ma tendenzialmente è vero, mi piace di più usare il contrasto tra il bianco e il nero. Mi sembra più espressivo. Ma non è calcolato, non è una cosa che mi impongo».

Taranto

Gabriele continua a vivere a Taranto ed è già al lavoro con diversi progetti, come ha anticipato. L'impressione è di un autore con grandi capacità, che riesce a condensare in poco spazio situazioni e contenuti che evidenziano una analisi mai banale dei temi che affronta, che non solo giovanili. Rimane la curiosità di seguire la crescita di Coma Empirico, che ha tutte le caratteristiche per diventare una realtà stabile nel panorama del fumetto italiano.