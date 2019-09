Come affrontare il lutto quando ad abbandonarci è l'animale domestico

Il convegno “Lutto e pets – Lasciar andare, un atto d’amore”, che si terrà dalle ore 9.00 di sabato 21 settembre inSala Conferenza “Aria” di Piazza Zanellato 21 a Padova, verterà sull’elaborazione del lutto per la morte degli animali da compagnia preso in considerazione attraverso diversi approcci. Dopo l’introduzione di Ines Testoni - Università degli Studi di Padova, Paola Boaretto - Puppy Walker – OdV, Matteo Gianesella - Università degli Studi di Padova, e Laura Dal Corso - Ordine degli Psicologi del Veneto, si apriranno i lavori con approfondimenti sull’elaborazione del lutto per la morte di un animale domestico, sulla relazione veterinario-animale-proprietario, sulle caratteristiche di questo evento e interventi assistiti con gli animali e l'accompagnamento nel loro fine vita. Saranno poi portate le testimonianze di Nadia Zanella sulla perdita del suo cane guida e del Comandante Nucleo Cinofili dell’Arma dei Carabinieri di Torreglia su “Amico e collega a 4 zampe”.

Lutto

L’evento, organizzato dalla professoressa Ines Testoni, direttrice del Master in “Death Studies & The End of Life”, in collaborazione con l’Associazione Puppy Walker OdV e l’Ordine degli Psicologi del Veneto, vedrà la partecipazione di numerosi professionisti che, durante la giornata, presenteranno le caratteristiche e le specificità di questa particolare forma di lutto che rientra nel ventaglio dei lutti delegittimati (disenfranchised grief). Negli ultimi anni è progressivamente cresciuto l’interesse verso questo lutto, in quanto numerosi studi hanno messo in evidenza come tale esperienza costituisca un fattore di rischio per la depressione dei dolenti e come le risposte di questi ultimi presentino caratteristiche simili a quelle che emergono in seguito alla perdita di una figura di attaccamento umana. Tuttavia si tratta di un ambito ancora poco conosciuto che necessita di approfondimenti.

Convegno

Il Convegno costituirà, dunque, una importante occasione per presentare alcune modalità di intervento per l’accompagnamento nel fine vita degli animali, riflettendo sulle variabili che predispongono all’insorgenza di un lutto complicato. L’incontro offrirà, quindi, l’opportunità per gli studenti e i professionisti di conoscere il campo del Pet Grief, approfondendo tutte le sue peculiari caratteristiche, e costituirà un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza su questo argomento ancora per nulla riconosciuto e dibattuto. Nel pomeriggio dalle ore 14.00 in AULA 2D di via Venezia 12/2 sempre a Padova si terrà la presentazione del Project Work del Master in "Death Studies & The End of Life".