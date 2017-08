"Come in alto, così in basso...”, incontri al collegio vescovile di Este

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il comune di Este, Fabric-Arte e l’associazione culturale Fantalica presentano Uun ciclo di incontri sul tema "Come in alto, così in basso...”.

Conduttore: architetto Stefano Lonardo

Laureato in architettura a Venezia. Tecnico nazionale A.N.A.B. Si occupa di progettazione architettonica, urbanistica sostenibile, riqualificazione ambientale, restauro e progettazione di giardini, interpretazione e dinamica del paesaggio.

Svolge attività sulle tematiche dell’architettura bioevolutiva, la bioclimatica, la geobiologia, la radiestesia applicata, le geometrie sacre, i giardini storici, la difesa dalle onde elettromagnetiche nocive e il potenziamento energetico dei luoghi, l’alchimia trasformativa dell’io e l’astrologia spirituale.

INGRESSO

Ingresso libero su prenotazione.

PROGRAMMA

22 settembre, ore 21

SEMINARE

Sullo spunto della poesia di C. Baudelaire, cos’è LA LEGGE DELLE CORRISPONDENZE o IL PENSIERO ANALOGICO, dalla tavola di Smeraldo di Ermete Trismegisto.

Aula Magna dell’Ex Collegio Vescovile di Este

13 ottobre, ore 21

COLTIVARE

Corrispondenze astrologiche nell’Orto Botanico di Padova

Aula Magna dell’Ex Collegio Vescovile di Este

3 novembre, ore 21

RACCOGLIERE LA BELLEZZA

Il giardino letterario e mitologico di Villa Selvatico - Meneghini a Battaglia Terme

Aula Magna dell’Ex Collegio Vescovile di Este

INFORMAZIONI

http://www.fantalica.it/default.asp?content=1,965,0,0,0,come+in+alto+cosi+in+basso-Este-+incontri+sul+tema,00.html​