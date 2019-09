Come conoscere il proprio mondo emotivo attraverso la musica creativa e la libera espressione artistica

Al via a Padova il Laboratorio Espressivo Coloro - Contatto: dal mese di ottobre, l'Arcella apre le porte alla novità con una serie di incontri collettivi per esplorare e conoscere il proprio mondo emotivo, sulla via della musica creativa e della libera espressione artistica di sé. A tenere il corso saranno la dott.ssa Anna Abbate (Pedagogista clinico e formatrice) e Davide Stecca (musicista, formatore RCVE).

Laboratori

Davide e Anna si metteranno in viaggio insieme a bambini e ragazzi dai sei ai quattordici anni, per scoprire i territori emotivi del coraggio, della fiducia e della pazienza con tre guide speciali: musica, colore, storie. Un viaggio che esplora, fa crescere ed esprimere il proprio io. I laboratori si svolgeranno in via Giovanni Battista Viotti, 4 (Arcella) in due fasce orarie: il giovedì dalle 17:15 alle 18:15 e dalle 18:30 alle 19:30.