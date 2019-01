Grandi concerti, Ligabue torna allo stadio "Euganeo" il 9 luglio: fan in delirio sui social

L'annuncio è stato dato nel primo pomeriggio di giovedì 24 gennaio. E sono bastati pochi minuti ai fan per urlare tutta la propria gioia su Facebook: Ligabue torna in concerto a Padova.

Il concerto

Il rocker di Correggio farà tappa allo stadio Euganeo martedì 9 luglio col suo "Start Tour 2019", che prevede nove date. L'attesa delle migliaia di fan è stata dunque ripagata: il sold out è garantito... Queste le date del tour:

14 giugno - Bari, stadio San Nicola;

17 giugno - Messina, stadio San Filippo;

21 giugno - Pescara, stadio Adriatico;

25 giugno - Firenze, stadio Artemio Franchi;

28 giugno - Milano, stadio San Siro;

2 luglio - Torino, stadio Olimpico;

6 luglio - Bologna, stadio Dall'Ara;

9 luglio - Padova, stadio Euganeo;

12 luglio - Roma, stadio Olimpico.

Le prevendite

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11 di sabato 26 gennaio e per tutta la giornata di domenica 27 gennaio in prelazione per i soli iscritti al fanclub "Bar Mario". Dalle ore 11 di lunedì 28 gennaio, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne e dalle ore 11di lunedì 4 febbraio nei punti vendita e nelle prevendite abituali.