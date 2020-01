Tutti uniti per l'allieva più tenace che ci sia: "Concerto per Carolina" all'Auditorium Pollini

"Aiutatemi a trasformare il buio in luce. Aiutiamoci a fare in modo che nessuno possa aver paura delle malattie perché quando ti senti amato niente può farti più paura". Così scrive sul proprio profilo Facebook Carolina: ha 34 anni, è un'allieva del Conservatorio Pollini e dopo essersi laureata in pianoforte vuole prendere il diploma accademico in flauto traverso. Ha una grande forza d'animo, Carolina. E sta lottando con tutte le sue forze contro una malattia rara e subdola, che sta cercando di impedirle progressivamente di camminare, di muoversi e di fare ciò che più lei ama nella vita: suonare. Ma non molla, Carolina. E non mollano neanche le persone che le stanno accanto. Tanto da creare il "Concerto per Carolina". Perché la musica è una terapia che fa sempre del bene.

Il concerto

Soprattutto in questo caso: il concerto, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18 all'auditorium Pollini in via Cassan 17 a Padova, è ad ingresso libero con offerta responsabile, e il ricavato verrà interamente devoluto per sostenere le costose terapie di riabilitazione cui Carolina deve quotidianamente sottoporsi. Un concerto con artisti di fama internazionale: è prevista la partecipazione di Leonora Armellini al pianoforte, Ludovico Armellini al violoncello, Davide De Ascaniis al violino e Sara De Ascaniis al pianoforte nonché della Young Solidarity Orchestra, l'ensemble di allievi dell'istituto musicale patavino diretto da Raimondo Capizzi e nata specificatamente per dare vita e musica ai concerti solidali. L'evento è organizzato dal Conservatorio Pollini con il patrocinio del Comune di Padova, dell'associazione Medici in Strada e la partecipazione di Inner Wheel Club Padova e della Young Solidarity Orchestra.

Il messaggio di Carolina

Chiudiamo col messaggio completo lasciato sul proprio profilo Facebook da Carolina: "Domenica 12 gennaio alle ore 18 il Conservatorio Pollini di Padova sta organizzando un concerto dedicato a me, a sostegno della mia malattia. Sono commossa nel condividere un evento tanto significativo e profondamente umano con voi. A volte la malattia ti porta a chiuderti, talvolta a isolarti, invece credo sia fondamentale anche se non sempre facile, poter aprirsi, poterla vivere non come un tabù ma come qualcosa che può capitare nella vita, poterla trasformare in Bellezza perché la sofferenza non è mai solo sofferenza. Dentro le tenebre si nasconde sempre un dono, lo impari vivendo. Che anche il dolore è luce. Vi aspetto presso l'Auditorium Pollini. So che non tutti abitate vicino ma sarebbe bellissimo avervi con me quel giorno. Aiutatemi a trasformare il buio in luce. Aiutiamoci a fare in modo che nessuno possa aver paura delle malattie perché quando ti senti amato niente può farti più paura. Ci sarai? Ti aspetto! Ps ringrazio di cuore ogni persona che ha permesso e sta permettendo tutta questa ondata di Bene puro, in primis il Direttore che silenziosamente c'è sempre e in prima linea e una persona speciale in particolare che non farò il nome ma che sa che senza di Lei tutto questo non sarebbe forse mai partito. E grazie a voi che ci siete ogni giorno. GRAZIE di cuore! Condividete se potete grazie. Facciamo in modo di riempire l'Auditorium di Amore Puro! Esserci è tutto quello che un malato desidera. Nient'altro. La presenza".