Un'accoppiata magica: Simone Cristicchi in concerto sul sagrato della Basilica di Sant’Antonio

Un evento davvero straordinario. Soprattutto per il luogo solenne: venerdì 28 giugno il sagrato della Basilica di Sant’Antonio ospiterà il concerto di Simone Cristicchi.

Il concerto

Il cantautore romano si esibirà a partire dalle ore 20.45 - ingresso libero - per un concerto che chiuderà la 13esima edizione del Giugno Antoniano. Una scelta tutt'altro che casuale: in "Abbi cura di me", titolo del singolo presentato al 69esimo Festival di Sanremo, ricorre proprio il tema dell'ultima Festa del Santo, ovvero l’incontro con l’altro.

Il progetto

Nel corso della serata verrà presentato il “Progetto 2019” che Caritas Sant’Antonio, l’organizzazione senza scopo di lucro dei frati della Basilica di Sant’Antonio di Padova, realizzerà in Togo: un centro di riabilitazione e formazione professionale a favore dei più poveri tra i poveri, ovvero i malati psichiatrici.