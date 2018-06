Vasco Rossi, fervono i preparativi per il doppio concerto di Padova: in corso il montaggio del palco

Non c'è concerto senza palco. E quello per Vasco Rossi sta prendendo forma: operai al lavoro lunedì allo stadio Euganeo di Padova per il montaggio dell'imponente "scenografia" per l'attesissimo doppio evento di mercoledì 6 e giovedì 7 giugno.

I preparativi

Un palco tanto spettacolare quanto avveniristico, con tanto di maxi-monitor che si muovono alle spalle del rocker di Zocca, pronto ad infiammare i cuori dei suo scatenati fan. E per non lasciare nulla al caso gli operai stanno lavorando alacremente con l'ausulio di enormi gru per completare il montaggio e testare la struttura, come si può notare dalle foto scattate dalla nostra redazione. Il conto alla rovescia è iniziato, e poi sarà delirio...

VIDEO - Il montaggio del palco per il doppio concerto di Vasco a Padova