L'associazione OnOff Spazio Aperto di Luciano Tomasin organizza in collaborazione con Universitari Emergency Padova e con il supporto di Associazione Kinima, Asu Padova e RCE Foto, il concorso fotografico "Attraverso lo sguardo: cattura il cambiamento".

Tema del concorso sono i contrasti sociali che i partecipanti sono incoraggiati a mettere in risalto in un'ottica innovativa e propositiva, rivolta a trovare degli "spiragli di cambiamento" all'interno delle realtà indagate.

Lo scopo è dimostrare che per attuare il cambiamento non servono grandi forze, ma bastano dei piccoli gesti e degli strumenti a portata di tutti, come possono essere una macchina fotografica e uno sguardo aperto e consapevole.

Candidati

Il concorso è aperto ai soli studenti maggiorenni iscritti a un corso di laurea nella città di Padova, non professionisti né iscritti a corsi professionalizzanti. Possono partecipare anche i momentaneamente residenti in città per programmi di scambio (es. Erasmus).

Premiazione: 16 maggio, Fistomba Social Park

Verranno premiati tre vincitori. I migliori quindici partecipanti avranno la possibilità di esporre i propri lavori dal 20 giugno al 15 luglio nella sede dell'Associazione Kinima al Sottopasso della Stua.