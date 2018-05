Salvare i rapaci dall'estinzione? Si può: Luca Schiesaro sale "Sulle ali del falco" a Palazzo Cavalli

Parola d’ordine: sensibilizzare. Grazie a "100 giorni a Palazzo Cavalli": organizzato dal Museo di Zoologia dell’Università di Padova, il progetto prevede un ciclo di conferenze dedicate alla conservazione delle specie animali e del loro habitat. E nella prossima si parlerà di falchi a rischio.

La conferenza

Giovedì 24 maggio alle ore 17, nella splendida Sala della Caccia a Palazzo Cavalli in via Giotto a Padova, lo studioso Luca Schiesari sarà il relatore di "On the Hawk’s wings: l’impresa per salvare i rapaci dall’estinzione": studioso molto impegnato nella salvaguardia dei rapaci tramite programmi di recupero, reintroduzione e ricerca su scala globale, Schiesari dedicherà il suo intervento alle azioni e alle tecnologie che potrebbero salvare i rapaci dall'estinzione, raccontando dell'impresa di biologi e organizzazioni internazionali impegnati nella protezione delle specie minacciate. Al termine della conferenza (a ingresso libero fino ad esaurimento posti) è prevista una visita gratuita al Museo di Zoologia di via Jappelli.