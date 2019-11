XLI Congresso nazionale SIAPAV in fiera a Padova

Si terrà a Padova Fiere, dal 14 al 16 novembre, il XLI Congresso Nazionale SIAPAV - Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare, uno tra i più importanti momenti di aggiornamento e discussione sullo stato dell’arte dell’angiologia e delle patologie vascolari.

L'evento

Durante le tre giornate si terranno incontri e tavole rotonde alle quali parteciperanno i massimi esperti del settore provenienti da tutta Italia, per approfondire temi relativi alla ricerca clinica in ambito vascolare, al ruolo del medico e delle società scientifiche. Ci sarà inoltre l’opportunità per medici e infermieri di partecipare a corsi di aggiornamento su specifiche patologie. Infatti, SIAPAV ha accreditato il Congresso presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali, per i crediti ECM.

Info

Per maggiori informazioni sul programma del Congresso e per iscrizioni contattare la segreteria organizzativa tel. 063729466, e-mail segreteria@siapav.it e visitare il sito www.siapav.it

Chi è SIAPAV

La Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare (SIAPAV), fondata nel 1978, ha come obiettivo quello di una corretta divulgazione e comunicazione sulla figura dello specialista vascolare angiologo a fianco del chirurgo vascolare, con ruoli paritetici e precipui. Si occupa inoltre di promuovere l’aggiornamento e la qualità professionale, la ricerca attraverso alleanze strategiche tra strutture ospedaliere e universitarie, in Italia e all’estero, interloquire con le istituzioni al fine di promuovere la consapevolezza della necessità di strutture dedicate alla patologia vascolare nell’ambito non chirurgico, favorire l’istituzione di centri multidisciplinari di medicina vascolare e la collaborazione tra lo specialista vascolare angiologo e il medico di medicina generale, per avviare sinergie culturali e organizzative sul territorio.

