Conn Iggulden per la prima volta in Italia al festival del romanzo storico Chronicae 2018

Conn Iggulden, il maestro del romanzo storico, ha scelto Chronicae per la sua prima visita ufficiale in Italia. L’autore britannico, pubblicato in Italia da Piemme, sarà infatti l’ospite d’onore della quarta edizione di “Chronicae - Festival Internazionale del Romanzo Storico” che si terrà a Piove di Sacco (Padova) dal 12 al 15 aprile.

Chronicae, festival ideato ed organizzato da Sugarpulp in collaborazione con il Comune di Piove di Sacco e con la direzione artistica del romanziere Matteo Strukul, punta anche quest’anno a trasformare Piove di Sacco e tutta la Saccisica in un enorme teatro in cui si susseguiranno incontri con gli autori, rievocazioni storiche, show in costume e sfide d’armi, reading, degustazioni, cene a tema e conferenze nelle scuole.

«Provo grande orgoglio leggendo i nomi del cartellone di quest’anno. - ha dichiarato Matteo Strukul, Premio Bancarella 2017 per i Medici e direttore artistico del festival. - Avere Conn Iggulden al Festival è un grande onore. Scrivo romanzi storici e posso senz’altro dire che i suoi sono fra i più belli, affascinanti e rigorosi che mi sia mai capitato di leggere. Sono un grande estimatore di Iggulden, l’unico autore nella storia editoriale inglese, capace di raggiungere il primo posto della classifica di letteratura e saggistica – nel formato novità hardcover - contemporaneamente. Questo giusto per dare un’idea della statura dell’autore. Ritengo la sua recente tetralogia su “La guerra delle Rose” fra le casate di Lancaster e York un must assoluto, una lettura imperdibile per tutti coloro che vogliano conoscere meglio una delle pagine più drammatiche e appassionanti della storia inglese. Nei prossimi giorni dedicheremo naturalmente attenzione anche agli altri grandissimi nomi del festival, fra tutti cito almeno Mauro Corona, fra i più importanti narratori della memoria italiana, uno scrittore di infinita intensità emotiva, Franco Cardini, uno dei più grandi storici italiani e poi il grande ritorno di un giornalista e scrittore straordinario come Alan Friedman, voluto a furor di popolo dal nostro pubblico che ha amato alla follia il suo strepitoso incontro l’anno scorso con il Teatro Filarmonico sold out già al primo giorno di prenotazioni. Poi tanti altri autori e autrici importanti ma mi riservo qualche dichiarazione per le prossime settimane, intanto mi godo questo risultato così importante per cui ringrazio l’amministrazione di Piove di Sacco, segnatamente nelle figure del sindaco Davide Gianella e dell’assessore alla cultura Paola Ranzato. Insomma vi prometto che sarà un’edizione clamorosa. La più bella di sempre».

Chronicae - Festival Internazionale del Romanzo Storico è ancora una volta un grande appuntamento internazionale che riunisce alcuni dei più importanti autori contemporanei di narrativa storica, genere tra i più amati dai lettori italiani e che partendo dalla fiction vuole essere anche l’occasione per approfondire le multiformi suggestioni della Storia immersi in uno scenario ricco di fascino e cultura come la Saccisica.

Il programma del festival con tutti gli incontri è giù disponibile sul sito ufficiale di Chronicae: www.festivalromanzostorico.it

L’hashtag ufficiale del festival sarà #chronicae18

Conn Iggulden

Conn Iggulden, nato a Londra nel 1971, è il più grande autore britannico di romanzi storici. Ha esordito con la fortunatissima serie dedicata alle imprese di Giulio Cesare (Le porte di Roma, Il soldato di Roma, Cesare padrone di Roma, La caduta dell'aquila), seguita dall'altrettanto amata saga di Gengis Khan (Il figlio della steppa, Il volo dell'aquila, Il popolo d'argento, La città bianca e Il signore delle pianure). Ha avuto un enorme successo con l'ultima serie, dedicata alla Guerra delle due Rose: Trinity, Bloodline, Stormbird e La battaglia di Ravenspur.

Tutti i suoi romanzi in Italia sono pubblicati da Edizioni Piemme.

Sugarpulp

"Sugarpulp supera il concetto di noir e presenta un nuovo genere di crime novel che adoro” (Joe Lansdale).

“Sugarpulp: il Veneto racconta il suo Texas” (Severino Colombo, Corriere della Sera).

Nato come movimento letterario nel 2009 e consolidatosi in Associazione Culturale nel corso del 2011, Sugarpulp è partito raccontando il Nordest italiano attraverso storie forti della narrativa di genere. Il movimento in breve si è allargato al concetto di più ampio respiro di raccontare i territori esplorando la narrativa transmediale, fino ad organizzare il la convention letteraria internazionale SugarCon. In questi anni gli autori che aderiscono al movimento Sugarpulp hanno pubblicato diversi romanzi con svariati editori italiani ed internazionali, Audiolibri, e-book e Graphic Novel.

Due gli eventi di respiro internazionale ideati ed organizzati dall’Associazione: la SugarCon - Sugarpulp Convention (prima edizione 2011), e Chronicae - Festival Internazionale del Romanzo Storico (prima edizione 2014).

Chronicae - Festival internazionale del romanzo storico

Piove di Sacco (Padova), prima edizione: aprile 2015

“Chronicae è un evento importante. Un festival che da Piove di Sacco parte per dare una scossa a tutto il Paese in un momento in cui c’è davvero tanto bisogno di eventi che mettono al centro la cultura” (Paolo Mieli)

“Il primo festival italiano di caratura internazionale dedicato al genere letterario più amato dai lettori italiani” (ADNKronos)

“Un grande evento internazionale che si trasforma in una festa condivisa per tutto il territorio” (Il Gazzettino)

“Chronicae, il Romanzo Storico è vivo: a Piove di Sacco un festival (targato Sugarpulp) dedicato al genere” (Corriere del Veneto)

“Romanzo Storico, passione da Festival: la cultura e le emozioni della fiction letteraria corrono lungo l’inesauribile filo rosso della Storia” (Il Mattino)

La direzione artistica

Matteo Strukul è nato a Padova nel 1973. Laureato in giurisprudenza e dottore di ricerca in diritto europeo, è stato protagonista di un clamoroso caso letterario internazionale con la tetralogia dedicata ai Medici (oltre 350.000 copie vendute solo in Italia, traduzioni in 20 Paesi nel mondo) il cui primo romanzo – Una dinastia al potere - ha vinto il Premio Bancarella 2017.

È autore del thriller storico La giostra dei fiori spezzati (2014, Mondadori), della trilogia dedicata alla killer veneta Mila Zago pubblicata da Edizioni e/o: La ballata di Mila (2011), Regina nera (2013) e Cucciolo d’uomo (2015), del fantasy storico I Cavalieri del Nord (2015, Multiplayer Edizioni) e de Il sangue dei baroni (2016, Fanucci).

Il suo nuovo romanzo, Giacomo Casanova - La sonata dei cuori infranti, uscirà il 27 marzo per Mondadori e ancora prima della pubblicazione è già stato venduto in diversi Paesi nel mondo.

Insegna Interactive Storytelling alla Link University di Roma, presso la Vigamus Academy, il polo universitario del videogioco e scrive per le pagine culturali del Venerdì di Repubblica e di Tuttolibri, inserto letterario de La Stampa. Vive insieme a sua moglie Silvia fra Padova, Berlino e la Transilvania.

