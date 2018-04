Mercoledì 11 aprile parte la stagione dei Navigli. Contin: "Una edizione piena di novità"

E' tutto pronto per l'edizione 2018 dei Navigli, che quest'anno prevede tante novità rispetto alle edizioni passate. Dopo aver partecipato ad un bando comunale, la società di Federico Contin si è aggiudicato per i prossimi 5 anni l'intera gestione dell'area di viale Giuseppe Colombo in zona Portello.

L'inaugurazione

Si comincia mercoledì 11 aprile con l'inaugurazione e l'apertura dei chioschi che saranno caratterizzati da allestimenti dedicati a grandi pellicole del passato. Rimarranno aperti fino al 29 luglio, ogni giorno, per accompagnare i pomeriggi e le serate dei padovani. Una stagione più lunga rispetto alle edizioni precedenti, con concerti, "ma non cover band - spiega Contin - ma solo gruppi che portano un repertorio proprio, inedito. Vogliamo valorizzare le realtà musicali locali. Poi ci saranno serate dedicate ai libri, al cinema che è il tema che contraddistingue questa edizione". "

5841 spritz, il record da battere

Abbiamo chiesto poi a Contin di segnalarci altri appuntamenti particolarmente significativi di questa edizione: "Ci saranno ospiti come Riccardo Patrese e l'esposizione delle Ferrari d'epoca. Una serata sarà dedicata allo spritz dove si punterà a superare il record dello scorso anno di 5841 calici alzati al cielo nello stesso momento".

Le parole dell'assessore Bressa

Presente anche l'assessore Bressa: “Siamo di fronte a un'edizione particolare, perché per la prima volta l'area è gestita a seguito di un bando pubblico emesso direttamente dal Comune. Ne consegue una maggiore responsabilità per gli organizzatori che oltre ad animare come gli scorsi anni la nostra zona universitaria in primavera e estate hanno in gestione la cura del lungargine per i prossimi anni. Con loro troveremo certamente il giusto mix tra l'offerta di intrattenimento che è necessaria per una città giovane come la nostra e la responsabilità di calare quest'evento in armonia con il contesto cittadino che lo ospita.”