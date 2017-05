Control asma week all’ospedale Giustinianeo di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'UOC di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera di Padova aderisce all'evento control asma week promosso dalla Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, dalla Società Italiana di Pneumologia e dalla Federazione Italiana di Pazienti con asma e allergie.

L'evento control asma week prevede consulenze specialistiche gratuite in tutta Italia per pazienti asmatici dal 5 al 9 giugno 2017 con l'obiettivo di dare a quante più persone possibili un'occasione importante per una visita di controllo sullo stato della propria patologia e/o ricevere informazioni utili alla sua gestione.

L'iniziativa anche a Padova, intende offrire delle consulenze specialistiche gratuite per i pazienti asmatici all'Azienda Ospedaliera di Padova Medicina del Lavoro, Ospedale Giustinianeo - ambulatori 2° piano, nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2017.

Per prenotare la visita gratuita, telefonare al numero 049 8212561 nei giorni lavorativi da lunedì 8 al 31 maggio, dalle ore 14 alle 15.