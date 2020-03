Coronavirus: annullati tutti gli spettacoli in programmazione al teatro Verdi di Padova

Aggiornamento del 5 marzo

In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure di contenimento e gestione del Coronavirus del 4 marzo, il Teatro Stabile del Veneto comunica che i teatri Verdi di Padova, Goldoni di Venezia e Mario Del Monaco di Treviso saranno chiusi fino al 3 aprile. La direzione sta lavorando per riprogrammare gli spettacoli temporaneamente annullati, sul sito teatrostabileveneto.it saranno disponibili tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative agli spettacoli rinvitati o annullati e ai rimborsi dei biglietti.

Si informa, inoltre, che a partire da venerdì 6 marzo, le biglietterie dei teatri apriranno al pubblico garantendo le distanze di sicurezza di almeno un metro, la presenza di gel igienizzanti per le mani e il rispetto di tutte le norme indicate dal ministero per la prevenzione dei contagi.

Aggiornamento del 2 marzo

In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure di contenimento e gestione del Coronavirus, il Teatro Stabile del Veneto comunica che tutti gli spettacoli e gli eventi in programma fino all’8 marzo nei teatri Verdi di Padova, Goldoni di Venezia e Mario Del Monaco di Treviso sono annullati. Si comunica, inoltre, che le biglietterie dei teatri restano chiuse così come sono sospese tutte le attività di formazione, dalle lezioni della Scuola Teatrale d’Eccellenza ai laboratori in corso.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti relativi alla riprogrammazione o alla cancellazione degli spettacoli sospesi e dei relativi biglietti.

Info ulteriori al sito https://www.teatrostabileveneto.it/indicazioni-generali-per-il-rimborso-dei-biglietti-degli-spettacoli-annullati-e-rinviati/

--

A seguito dell’ordinanza emessa dal Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto sulle misure di contenimento e gestione del Coronavirus, il Teatro Stabile del Veneto comunica che, a partire da lunedì 24 febbraio fino a domenica 1° marzo, tutti gli spettacoli in programmazione nei teatri Verdi di Padova, Goldoni di Venezia e Mario Del Monaco di Treviso sono annullati.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità di rimborso dei biglietti.

Si informa, inoltre, che le biglietterie dei tre teatri rimarranno chiuse. Sono altresì sospese tutte le attività di formazione, dalle lezioni della Scuola Teatrale d’Eccellenza ai laboratori in corso.

Rimborso dei biglietti degli spettacoli annullati

In merito agli spettacoli annullati in seguito all’ordinanza ministeriale sulle misure di contenimento e gestione del Coronavirus, il Teatro Stabile del Veneto informa il pubblico che per gli spettacoli Le relazioni pericolose in programma nei teatri Goldoni di Venezia (24 febbraio), Verdi di Padova (25 febbraio) e Del Monaco di Treviso (26 febbraio) e Caìda del cielo in programma al teatro Goldoni (27 febbraio> 1 marzo), le modalità di rimborso dei biglietti acquistati sono le seguenti:

Biglietti acquistati in biglietteria

Per ottenere il rimborso lo spettatore dovrà recarsi presso le biglietterie del teatro alla loro riapertura e consegnare il biglietto originale.

Chi non potrà recarsi in teatro dovrà spedire il biglietto originale via posta indicando chiaramente nome e cognome di chi ha acquistato e il proprio codice IBAN.

Biglietti acquistati online

Chi ha acquistato online il biglietto dello spettacolo annullato dovrà scrivere via mail all’indirizzo rimborsi@teatrostabileveneto.it allegando il biglietto in pdf, indicando chiaramente nome cognome dell’acquirente.

Il rimborso verrà effettuato entro 15 giorni lavorativi.

Per gli spettacoli La casa nova e Savana padana rispettivamente in programma al Teatro Verdi e al Teatro Maddalene di Padova, per lo spettacolo Sento la Terra Girare in programma al Teatro Mario del Monaco di Treviso e per gli abbonamenti dello spettacolo Caidà del Cielo in programma al Teatro Goldoni di Venezia seguiranno ulteriori informazioni.